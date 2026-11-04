افزایش ۷۵ درصدی تقاضای سفر در خطوط تندرو تهران

جوان آنلاین: مهدی علیزاده، با بیان اینکه افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی در سفرهای شهری از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار کرد: رایگان‌سازی خدمات اتوبوسرانی، گامی مهم در تسهیل دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی و کاهش هزینه‌های سفر بود. بررسی‌های انجام‌شده در ۹ خط تندرو نشان می‌دهد تعداد مسافران جابه‌جا شده در مقایسه با دوره پیش از اجرای این طرح، بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، وی افزود: این میزان استقبال، مسئولیت شرکت واحد را در تأمین ظرفیت متناسب با تقاضای جدید افزایش می‌دهد. از این رو، شناسایی خطوط و ایستگاه‌های پرتردد، مدیریت ساعات اوج سفر و تنظیم فواصل حرکت اتوبوس‌ها با هدف کاهش زمان انتظار و توزیع مناسب ناوگان در دستور توجه قرار دارد.

علیزاده با تأکید بر ضرورت ارتقای هم‌زمان کمیت و کیفیت خدمات تصریح کرد: افزایش ظرفیت جابه‌جایی با بهره‌گیری از اتوبوس‌های دوکابین، بهسازی و نوسازی ناوگان و ارتقای نظم سرویس‌دهی از جمله محورهای مهم برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده شهروندان است.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد شرکت واحد، صرفاً افزایش تعداد اتوبوس‌ها نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با شناخت دقیق نیاز مسافران و مدیریت بهینه ظرفیت موجود، خدماتی منظم‌تر، در دسترس‌تر و متناسب با حجم تقاضای سفر در اختیار شهروندان قرار دهیم.