کد خبر: 1388475
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳
جامعه » اخبار كلی

افزایش ۷۵ درصدی تقاضای سفر در خطوط تندرو تهران

مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: رشد بیش از ۷۵ درصدی تعداد مسافران خطوط تندرو پس از اجرای طرح رایگان‌سازی، تقاضای سفر را بیش از گذشته نمایان کرده است.

جوان آنلاین: مهدی علیزاده، با بیان اینکه افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی در سفرهای شهری از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار کرد: رایگان‌سازی خدمات اتوبوسرانی، گامی مهم در تسهیل دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی و کاهش هزینه‌های سفر بود. بررسی‌های انجام‌شده در ۹ خط تندرو نشان می‌دهد تعداد مسافران جابه‌جا شده در مقایسه با دوره پیش از اجرای این طرح، بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، وی افزود: این میزان استقبال، مسئولیت شرکت واحد را در تأمین ظرفیت متناسب با تقاضای جدید افزایش می‌دهد. از این رو، شناسایی خطوط و ایستگاه‌های پرتردد، مدیریت ساعات اوج سفر و تنظیم فواصل حرکت اتوبوس‌ها با هدف کاهش زمان انتظار و توزیع مناسب ناوگان در دستور توجه قرار دارد.

علیزاده با تأکید بر ضرورت ارتقای هم‌زمان کمیت و کیفیت خدمات تصریح کرد: افزایش ظرفیت جابه‌جایی با بهره‌گیری از اتوبوس‌های دوکابین، بهسازی و نوسازی ناوگان و ارتقای نظم سرویس‌دهی از جمله محورهای مهم برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی به تقاضای فزاینده شهروندان است.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد شرکت واحد، صرفاً افزایش تعداد اتوبوس‌ها نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با شناخت دقیق نیاز مسافران و مدیریت بهینه ظرفیت موجود، خدماتی منظم‌تر، در دسترس‌تر و متناسب با حجم تقاضای سفر در اختیار شهروندان قرار دهیم.

برچسب ها: مهدی علیزاده ، شرکت واحد اتوبوسرانی ، حمل‌و‌نقل عمومی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

توهم دانایی پسینی!

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

بمباران روانی میز مذاکره!

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

پیامی سرشار از راهبرد و عاطفه و امید

نوجوان را فعال فضای مجازی کنیم تا فقط منفعل نباشد

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

نقشه راهی برای پایان جنگ

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار