حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان

خبرگزاری ملی لبنان از حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق القنطره، زوطر الشرقیه، حاریص و حداثا در جنوب این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: مناطق مختلفی در جنوب این کشور در ساعات گذشته هدف حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، شهرک القنطره هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اطراف شهرک زوطر الشرقیه را در سمت منطقه میفدون هدف حملات توپخانه ای قرار داد.

خبرگزاری ملی لبنان در ادامه گزارش داد که اطراف دو شهرک «حاریص» و «حداثا» نیز هدف حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

تاکنون درباره میزان خسارات احتمالی و تلفات انسانی ناشی از این حملات اطلاعاتی منتشر نشده است.

حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان در حالی ادامه دارد که این رژیم طی روزهای اخیر نیز حملات متعددی علیه شهرک‌ها و مناطق مسکونی این کشور انجام داده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های لبنانی، در روزهای گذشته مناطق القنطره، زوطر الشرقیه، میفدون، وادی الحجیر و حداثا نیز هدف حملات توپخانه‌ای، عملیات انفجاری و تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودند.

در چارچوب ادامه نقض توافق آتش‌ بس و ادامه تنش‌ های نظامی در مرزهای جنوبی لبنان، پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب و آتش‌زدن شماری از منازل در مناطق جنوبی این کشور کرده بود.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.