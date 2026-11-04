کد خبر: 1388473
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی
نظرسنجی رسانه آمریکایی از رای دهندگان؛

آسوشیتدپرس: بیشتر رای‌دهندگان معتقدند سیاست‌های ترامپ به اقتصاد آمریکا ضربه زده است

امریکا نتایج نظرسنجی خبرگزاری آسوشیتدپرس در روز انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره (سوم نوامبر برابر با ۱۲ آبان) نشان می‌دهد که اکثریت رای‌ دهندگان آمریکایی معتقدند سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، به‌ویژه تعرفه‌ های تجاری او، به اقتصاد این کشور آسیب زده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس سه شنبه شب به وقت محلی اعلام کرد بر اساس نظرسنجی جدیدش، حدود دو سوم رای‌دهندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا معتقدند سیاست‌های ترامپ، شرایط اقتصادی این کشور را بدتر کرده است، در حالیکه فقط حدود سه نفر از هر ۱۰ رای‌دهنده می‌گویند این سیاست‌ها موجب بهبود وضعیت اقتصادی شده است.

به گزارش ایرنا، این رسانه آمریکایی افزود: به همین ترتیب، حدود دو سوم رای‌دهندگان معتقدند سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ به اقتصاد ملی آمریکا آسیب رسانده است.

نگاه رای‌دهندگان به اولویت‌های کلی ترامپ و همچنین توانایی‌های او در مقام رهبری نیز عمدتا منفی است.

بیش از نیمی از رای‌دهندگان معتقدند ترامپ رهبر قدرتمندی نیست، برای افرادی مانند آنها تلاش نمی‌کند، اولویت‌ های درستی ندارد و از توانایی ذهنی لازم برای انجام موثر وظایف ریاست‌جمهوری برخوردار نیست.

آسوشیتدپرس افزود: حدود ۶ نفر از هر ۱۰ رای‌دهنده نیز گفته‌اند که ترامپ منافع شخصی خود را بر منافع کشور در اولویت قرار می‌دهد؛ در حالیکه حدود چهار نفر از هر ۱۰ رای‌دهنده معتقدند او منافع کشور را در اولویت بالاتری قرار می‌دهد.

انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا درحالی صبح سه شنبه به وقت محلی(سوم نوامبر برابر با۱۲ آبان) آغاز شد که در این انتخابات، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا و تعیین فرمانداری در ۳۶ ایالت میان دو حزب اصلی این کشور یعنی دموکرات ها و جمهوریخواهان به رای گذاشته می‌شود.

جمهوری‌خواهان، اکنون کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارند، اما اکثریت این حزب در مجلس نمایندگان بسیار شکننده است.

در مجلس نمایندگان، جمهوری‌خواهان ۲۱۸ کرسی و دموکرات‌ها ۲۱۴ کرسی دارند. برای تغییر اکثریت این مجلس، دموکرات‌ها باید دست‌کم چهار کرسی بیشتر از جمهوری‌خواهان به دست آورند.

برچسب ها: انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا ، اقتصاد آمریکا ، ترامپ
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