کد خبر: 1388472
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

آزار و اذیت هدفمند فلسطینی‌ها در گذرگاه رفح

رفح یک رسانه فلسطینی با اشاره به تداوم اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه، آورده است: گذرگاه رفح به محلی برای آزار و اذیت فلسطینی‌ها و نقض حقوق آنان به ویژه برای کسانی تبدیل شده است که به غزه برمی‌گردند.

جوان آنلاین: خبرگزاری شهاب در گزارشی آورده است: گذرگاه مرزی رفح، تنها دروازه بشردوستانه برای ساکنان غزه به جهان خارج، با صحنه بازداشت‌ها و نقض‌های هدفمند اسرائیل علیه اهالی این منطقه تبدیل شده است زیرا هنگام ورود و خروج از آن با وجود اینکه تمام مراحل هماهنگی و تأیید قبلی را انجام می‌دهند، با مشکلات متعددی از جمله بازداشت و تحقیر و ضرب و شتم روبه رو می‌شوند.

به گزارش ایرنا، در همین ارتباط، انجمن حقوق بشری «الضمیر» و منابع فلسطینی، بازداشت ده‌ها نفر را از زمان بازگشایی گذرگاه رفح ثبت کرده‌اند، که نقض آشکار توافق آتش‌بس است.

خبرگزاری شهاب با اشاره به بازداشت «امل غازی الریفی» (۶۰ ساله) مبتلا به سرطان سینه، و دخترش «یاسمین» (۳۳ ساله) به دست اشغالگران هنگام بازگشت به غزه گزارش داد: این دو در زندانی در عسقلان به سر می برند و از دسترسی به وکلای خود محروم شده اند. به دلیل وخامت حال مادر، نگرانی‌های جدی در مورد جان او وجود دارد.

آزار و اذیت اهالی غزه از سوی رژیم صهیونیستی در گذرگاه رفح طیف وسیعی از اقدامات غیر انسانی از جمله تحقیر، بازرسی‌های خودسرانه، خشونت فیزیکی، ضرب و شتم و همچنین مصادره پول، دارو، مدارک شناسایی و وسایل شخصی را شامل می‌شود؛ اقداماتی که در برابر چشم نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود که قادر به مداخله نیستند.

خبرگزاری شهاب با اشاره به گزارش منابع فلسطینی از وضعیت عبور و مرور از گذرگاه رفح، آورده است: تعداد مسافرانی که از گذرگاه مرزی رفح عبور کردند، تنها ۱۴۸۲۱ نفر از مجموع ۴۰۰۰۰ نفری بود که برای عبور از این گذرگاه اقدامات لازم و قانونی را انجام داده بودند. علاوه بر این، ورود کمک‌ها به ۷۷۶۵۷ کامیون از ۲۳۲۸۰۰ کامیون مورد توافق محدود شد.

برچسب ها: جنایات اسرائیل علیه مردم غزه ، گذرگاه رفح ، جنگ غزه
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