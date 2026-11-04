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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۵
سیاست » اخبار کلی

تقویت قدرت دفاعی کشور مأموریتی راهبردی و بخشی از جهاد بزرگ ملی است

وزارت دفاع وزارت دفاع بیان کرد: تقویت قدرت دفاعی کشور مأموریتی راهبردی و بخشی از جهاد بزرگ ملی برای صیانت از استقلال و امنیت ایران و آرمان های انقلاب اسلامی است.

جوان آنلاین: وزارت دفاع ئو پشتیبانی نیروهای مسلح درباره یوم الله 13آبان بیانیه ای صادر کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان، یادآور ایستادگی و پایمردی ملت بزرگ ایران در برابر استعمار، سلطه‌طلبی و مداخله‌جویی قدرت‌های استکباری، به‌ویژه آمریکای جنایتکار است؛ روزی که نماد پیوند بیداری و آگاهی دینی و اراده ملی در دفاع از آزادی، استقلال، شرف و عزت ایران شد. تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) در سال ۱۳۵۸، جلوه‌ای ماندگار از این حقیقت تاریخی بود که ملت بزرگ و مصمم ایران سلطه بیگانه را برنمی‌تابد و در برابر ستم، زیاده‌خواهی و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر سر فرود نمی‌آورد.

امروز، پس از گذشت بیش از چهار دهه از آن واقعه تاریخی و در پرتو تجربه جنگ‌های تحمیلی اخیر، پیام سیزدهم آبان همچنان زنده و راهگشاست: تنها راه استقلال، قطع دست، طمع و امید بیگانگان و اتکا به اراده ملی، دانش بومی، قدرت اقتصادی و توان دفاعی داخلی است. تجربه جنگ‌های اخیر بار دیگر نشان داد که اعتماد به وعده‌های قدرت‌های متجاوز و اتکا به تضمین‌های آنان، نمی‌تواند جایگزین هوشیاری، خوداتکایی و برخورداری از قدرت بازدارنده شود. ملت ایران در دفاع از حقوق، منافع و امنیت ملی خود نه مرعوب تهدید می‌شود و نه از مسیر استقلال و عزت خویش عقب‌نشینی می‌کند و در این مسیر تنها به وعده‌های الهی اعتماد کامل دارد.

در این مسیر، حضور آگاهانه و مسئولانه مردم، انسجام و وحدت ملی و پیوند ناگسستنی ملت، رهبری، دولت و نیروهای مسلح، از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتدار و امنیت کشور است. ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی صرفاً در برابر تحولات و تهدیدها واکنش نشان نداده، بلکه با حضور آگاهانه و اراده جمعی خود پشت سر ولی و مقتدای خود، معادلات را تغییر داده و مسیر تحولات و محاسبات را تحت تأثیر قرار داده است. تجربه جنگ‌های اخیر نیز بار دیگر آشکار ساخت که قدرت ملی ایران تنها در تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی خلاصه نمی‌شود؛ این قدرت، ریشه در معنویت، سرمایه اجتماعی، هویت تاریخی، روحیه و انگیزه بالا، انسجام ملی و اراده ملتی دارد که در لحظات سرنوشت‌ساز، صحنه را خالی نمی‌کند و تهدیدها را به فرصتی برای نمایش توان و اراده خود تبدیل می‌سازد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با چنین درکی از مفهوم استقلال و امنیت ملی، تقویت قدرت دفاعی کشور را مأموریتی راهبردی و بخشی از جهاد بزرگ ملی برای صیانت از استقلال و امنیت ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند. تجربه‌های تاریخی و تحولات امنیتی سال‌های اخیر نشان داده است که استقلال سیاسی بدون برخورداری از قدرت علمی، صنعتی و دفاعی، امکان صیانت پایدار ندارد. از این منظر، توسعه صنایع دفاعی، بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی، دستیابی به قابلیت‌های نوین و تأمین نیازمندی‌های نیروهای مسلح، صرفاً مأموریتی تخصصی و سازمانی نیست؛ بلکه جلوه‌ای عملی از اراده ملی برای حفظ استقلال، جلوگیری از مداخله بیگانگان و تضمین امنیت نسل‌های آینده است. باور وزارت دفاع این است که قدرت دفاعی متکی بر دانش و توان داخلی، نه‌تنها پشتوانه امنیت، آرامش و رفاه مردم، بلکه زبان گویای بازدارندگی و تضمین‌کننده صیانت از تمامیت ارضی و منافع ملی کشور است. این قدرت برای تهدید دیگران نیست؛ برای آن است که هیچ قدرتی اندیشه تجاوز و تحمیل اراده خود بر ملت بزرگ و سرافراز ایران را در سر نپروراند.

در این میان، نسل جوان، دانش‌آموزان، دانشجویان و نخبگان علمی و فناورانه کشور، سرمایه راهبردی ایران برای ساخت آینده‌ای مقتدر و مستقل هستند. اگر نسل دانشجویان انقلابی در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ در میدان دفاع از استقلال سیاسی کشور پیشگام شدند، امروز نسل جوان دانشمند، مهندس و متخصص، متعهد و متدین ایرانی در میدان استقلال علمی و فناوری، ادامه‌دهنده همان مسیر تاریخی است. میدان امروز، میدان تولید دانش، نوآوری، بازمهندسی، فناوری‌های پیشرفته و تبدیل ظرفیت‌های علمی به قدرت و اقتدار ملی است و آینده اقتدار ایران در گرو اعتماد به استعدادها و توانمندی‌های همین نسل خواهد بود.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، یاد و نام شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، به‌ویژه رهبر و قائد شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، و وزیران دفاع شهید، در رأس آنان شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، را گرامی می‌دارد؛ مردانی که در سنگر خدمت و دفاع از میهن، جان خویش را در راه امنیت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی تقدیم کردند. راه پرافتخار این شهیدان، مسئولیت همگان را در پاسداری از دستاوردهای دفاعی کشور، صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تقویت بنیه دفاعی ایران سنگین‌تر می‌کند

برچسب ها: وزارت دفاع ، 13 آبان ، جهاد اکبر
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