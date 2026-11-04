کد خبر: 1388469
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳
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بیانیه بسیج دانش آموزی به مناسبت ۱۳ آبان

13 آبان سازمان بسیج دانش آموزی به مناسبت ۱۳ آبان، بیانیه‌ای صادر کرد.

جوان آنلاین: در این بیانیه آمده است: تاریخ مبارزات حق‌طلبانه امت اسلام، گواهی روشن بر حقیقت بی‌پایان نبرد میان توحید و طاغوت است. سیزدهم آبان‌ماه، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در سه نسل مختلف است که همگی یک نقطه اشتراک بزرگ دارند: ردپای مستقیم و غیرمستقیم آمریکای جنایتکار در تمامی جنایت‌ها و خیانت‌ها علیه ملت ایران.

به گزارش مهر، در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، امام خمینی (ره)، آن رهبر آزاده و بیدارگر امت، به جرم اعتراض شجاعانه به لایحه ننگین و استعماری «کاپیتولاسیون» (مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی و توهین به استقلال و عزت ملت ایران) به دستور اربابان آمریکایی تبعید شد. در ۱۳ آبان ۱۳۵۷، دانش‌آموزان بصیر ما در خون خود غلطیدند تا نشان دهند سلطه آمریکا دیگر بر این مرز و بوم جایی ندارد. و در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، سفارت آمریکا را که به اعتراف اسناد متقن، به «لانه جاسوسی»، مرکز توطئه‌چینی، براندازی و هدایت کودتاها علیه انقلاب نوپای اسلامی تبدیل شده بود، تسخیر کردند و هیمنه پوشالی شیطان بزرگ را در هم شکستند. امروز نیز در هر کجای این کره خاکی فتنه‌ای برپاست، جنگی افروخته می‌شود یا ملتی مظلوم به خون کشیده می‌شود، دست‌های پنهان و آشکار آمریکا مستقیم و غیرمستقیم در آن نمایان است.

پیکار امروز ما با استکبار جهانی، یک نبرد ساده سیاسی و نظامی نیست؛ بلکه یک «جنگ وجودی» همه‌جانبه است. جبهه باطل با تمام ابزارها و از هر روزنه‌ای—از تحریم و تهاجم فرهنگی تا ترورهای بزدلانه و جنگ تمام عیار—کمر به حذف هویت اسلامی و محو استقلال ما بسته است.

امروز خون مطهر قاعد امت امام خامنه ای شهید و شهدای مظلوم دانش‌آموز در واقعه تروریستی و جنایت‌بار میناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴، امتداد مستقیم و زنده همان خونی است که در سیزدهم آبان ۱۳۵۷ بر سنگفرش‌های تهران جاری شد؛ کینه‌ای دیرینه از نسلی مؤمن که هیچ‌گاه تسلیم استکبار نشد. جنایتکارانی که حتی از کودکان روی صندلی‌های درس هراس دارند باید بدانند که با این حوادث دردناک، آتش مقاومت هرگز خاموش نخواهد شد، بلکه پرچم سرخ ایستادگی استوارتر بر دوش نسل نو برافراشته می‌گردد.

قرآن کریم، راهبرد نهایی در برابر دشمنی را که به هیچ عهد و اخلاقی پایبند نیست و با تمام قوا شمشیر کشیده، با صراحت معین فرموده است:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَیٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ

قرآن به ما می آموزد عهد و پیمان با این قوم را کنار بگذاریم و در جای دیگر به صراحت بیان میدارد برای مقابله با دشمنان توان خود را صدچندان کنید.

«وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» *(سوره انفال، آیه ۶۰)*

حکم الهی در برابر مستکبری که جنگ وجودی به راه انداخته، انفعال نیست؛ بلکه «اِعداد قوّه‌»، ایستادگی سرسختانه و برخورد از موضع اقتدار است.

تنها راه پیروزی و عبور مقتدرانه از این کارزار سخت، استقامت، ایستادگی و مقاومت فعال است.

ما دانش‌آموزان اعلام می‌کنیم که جنایات زنجیره‌ای آمریکای تروریست و جهانخوار و سگ هار منطقه، رژیم صهیونیستی و کودک‌کش، نه‌تنها خِلَلی در اراده ما ایجاد نکرده، بلکه نسل نوجوان امروز را با انگیزه‌ای صدچندان، برای ریشه‌کن ساختن غده سرطانی صهیونیسم و افول نهایی نظام سلطه آماده ساخته است.امروز فریاد می‌زنیم که راه عزت فقط از مقاومت می‌گذرد و تا فروپاشی کامل هیمنه استکبار و انتقام خون شهدا، از پای نخواهیم نشست.

ما یقین قلبی داریم که وعده نصرت پروردگار حق است و باطل محکوم به زوال: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا». سنگر مبارزه را رها نخواهیم کرد تا زمانی که زمینه ظهور موعود منتظر(عج) فراهم گردد و پرچم قسط و عدل بر فراز تمدن نوین و باصلابت اسلامی در سرتاسر گیتی به اهتزاز درآید.

ما دانش‌آموزان متعهد و انقلابی، درمحضر امام عصر (عج)، با مولا و رهبرمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز عهدی دوباره و ناگسستنی می‌بندیم که تدابیر و مطالبات ایشان را به‌ویژه در سنگر جهاد علمی، فتح قله‌های دانش و فناوری، اخلاق اسلامی، فناوری‌های نوین و تولید قدرت نرم و سخت برای عزت و استقلال ایران، نصب‌العین قرار دهیم؛ تا کشور عزیزمان در اوج اقتدار و خودکفایی تکیه‌گاهی امن برای مستضعفان جهان باقی بماند.

صبح پیروزی با ظهور مولایمان نزدیک است ان شاءالله.

وَالسَّلَامُ عَلَیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَیٰ

برچسب ها: سازمان بسیج دانش‌آموزی ، بیانیه ، ۱۳ آبان
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