جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز اعتراف کرد: معتقدم پرونده ایران یکی از عوامل شکست جمهوری‌خواهان بود، اما آمریکایی‌ها به اهمیت دستاوردهای ما در مواجهه با این مسئله پی می‌برند.

ترامپ تروریست در ادامه مدعی شد: ما هنوز ماموریت خود را در ایران به پایان نرسانده‌ایم و ممکن است دست به چنین کاری بزنیم یا نزنیم. جنگ با ایران زمانی به پایان می‌رسد که من تصمیم بگیرم و بگویم تمام شده است.

وی همچنین با اذعان به شکست در انتخابات گفت: به دموکرات‌ها تبریک می‌گویم و مشتاقانه منتظر همکاری با آن‌ها در راستای منافع کشورمان هستم.

رئیس دولت تروریستی آمریکا در عین حال گفت: دموکرات‌ها بر کنگره مسلط شدند اما در جایگاهی نیستند که بتوانند اراده خود را تحمیل کنند.