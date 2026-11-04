کد خبر: 1388465
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

ق رسانه‌های رژیم صهیونیستی نتایج انتخابات آمریکا را ضربه‌ای سخت به دونالد ترامپ توصیف کرده و از راهیابی دست کم ۶ شخصیت ضد صهیونیستی به کنگره ابراز نگرانی کردند. 

جوان آنلاین: رسانه های ژیم صهیونیستی واکنش‌های مشابهی نسبت به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا از خود نشان دادند.

در همین رابطه سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نتیجه انتخابات آمریکا را ضربه‌ای سخت به دونالد ترامپ توصیف کرده و گزارش داد که دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورده‌اند و به کسب اکثریت مجلس سنا نیز نزدیک شده‌اند.

خبرنگار شبکه عبری آی ۲۴ نیز در واکنش به نتایج انتخابات گفت که این روند دیگر یک موج آب نیست، بلکه یک سونامی است.

منابع عبری گزارش دادند دست‌کم ۶ چهره سیاسی مخالف رژیم صهیونیستی در این انتخابات به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافته‌اند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد کنترل مجلس سنا از سوی دموکرات‌ها به این حزب امکان می‌دهد در برابر انتصاب‌های دونالد ترامپ مانع ایجاد کرده و توان دولت او برای تامین مالی سیاست‌هایش را محدود کند و این محدودیت می‌تواند شامل منابع مالی مورد نیاز برای ادامه جنگ با ایران نیز شود.

روزنامه عبری زبان «معاریو» نیز نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را ضربه‌ای سنگین به دونالد ترامپ توصیف کرد و گزارش داد دموکرات‌ها موفق شدند شماری از کرسی‌های جمهوری‌خواهان را حتی در پایگاه‌های سنتی این حزب به دست آورند.

بر اساس این گزارش، دموکرات‌ها در ایالت‌هایی از جمله تگزاس، اوهایو و کارولینای شمالی و جنوبی کرسی‌هایی را از جمهوری‌خواهان گرفتند و در جورجیا نیز به یک پیروزی تاریخی دست یافتند.

معاریو افزود ترامپ اعلام کرده است نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت، اما در عین حال مدعی شده اگر شخصا در این انتخابات نامزد بود، پیروز می‌شد.

برچسب ها: صهیونیستی ، اسرائیل ، جنگ ایران امریکا
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