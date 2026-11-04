ایلهان عمر، نماینده مسلمان حزب دموکرات با شکست رقیب جمهوری‌خواه خود در انتخابات حوزه پنجم ایالت مینه‌سوتا برای پنجمین دوره به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت.

جوان آنلاین:«ایلهان عمر» نماینده کنونی حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات حوزه پنجم ایالت مینه‌سوتا در برابر جان نیگل، نامزد جمهوری‌خواه به پیروزی رسید.

عمر از سال ۲۰۱۹ نمایندگی حوزه پنجم مینه‌سوتا را بر عهده داشته است. این حوزه شهر مینیاپولیس و حومه نزدیک آن را دربرمی‌گیرد و از حوزه‌های به‌شدت متمایل به حزب دموکرات در آمریکا به شمار می‌رود.

جان نیگل، رقیب جمهوری‌خواه عمر، پیش‌تر در پلیس ایالتی مینه‌سوتا خدمت کرده بود و در کارزار انتخاباتی خود بر موضوعاتی مثل بهبود وضعیت درمانی و تقویت امنیت مرزها تأکید داشت.

ایلهان عمر، متولد سوم اکتبر ۱۹۸۲ (۱۱ مهر ۱۳۶۱) در سومالی، در کودکی به همراه خانواده‌اش به‌عنوان پناهنده به آمریکا مهاجرت کرد. او در انتخابات سال ۲۰۱۸ به مجلس نمایندگان راه یافت و از ژانویه ۲۰۱۹ فعالیت خود را آغاز کرد. عمر نخستین زن سومالیایی‌تبار و یکی از نخستین دو زن مسلمان راه‌یافته به مجلس نمایندگان آمریکا است.