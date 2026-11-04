شهردار نیویورک: تغییرات سیاسی آمریکا تازه آغاز شده است

شهردار نیویورک با اشاره به شکست جمهوری خواهان در انتخابات کنگره گفت مسیر تغییرات تازه آغاز شده است.

جوان آنلاین: «زهران ممدانی» شهردار نیویورک در مصاحبه با مجله وایرد از تغییر فضای سیاسی این کشور سخن گفت.

وی گفت: حالا حال‌وهوای متفاوتی احساس می‌شود و تأکید کرد که تغییرات سیاسی تازه آغاز شده و ادامه این مسیر به تلاش بیشتری نیاز دارد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) از پیشروی دموکرات‌ها در رقابت‌های کنگره حکایت دارد و رسانه‌ها از در دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان توسط این حزب خبر داده‌اند.

ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک در نوامبر ۲۰۲۵ پیروز شد و از اول ژانویه ۲۰۲۶ فعالیت خود را به‌عنوان شهردار آغاز کرد. او در سخنرانی پیروزی خود از آغاز دوره‌ای تازه در سیاست نیویورک سخن گفته بود.