رسانه ها به پیروزی های تاریخی دموکرات ها در ایالت های کانزاس و تگزاس اشاره کردند.

جوان آنلاین: پیروزی دموکرات ها در انتخایات مجلس سنای آمریکا و به دست آوردن یک کرسی از ایالت تگزاس نخستین پیروزی آنها از سال ۱۹۸۸ تاکنون به شمار می رود.

علاوه بر این، دموکرات در ایالت کانزاس نیز یک پیروزی تاریخی محقق کردند.

«آدام همیلتون» نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای آمریکا در ایالت کانزاس، «راجر مارشال» سناتور جمهوری‌خواه و نماینده کنونی این ایالت را شکست داد و به نخستین دموکراتی تبدیل شد که از سال ۱۹۳۲ تاکنون از کانزاس به مجلس سنا راه می‌یابد.

در حال حاضر اکثریت کرسی های مجلس سنای آمریکا به دست دموکرات ها افتاده و آنها موفق شدند ۵۳ کرسی از میان ۱۰۰ کرسی را تصاحب کنند.