کد خبر: 1388458
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای جدید رژیم جولانی علیه حزب الله لبنان 

لبنان  وزارت کشور رژیم تروریستی ابومحمد جولانی مدعی شد که طرح تروریستی یک هسته وابسته به حزب‌الله برای هدف قرار دادن پالایشگاه حمص را خنثی کرده است. 

جوان آنلاین: وزارت کشور سوریه در ادامه تلاش برای فتنه انگیزی علیه حزب الله لبنان مدعی شد که دستگاه اطلاعات عمومی این کشور با همکاری نیروهای امنیت داخلی، طرحی تروریستی را که پالایشگاه حمص را هدف قرار داده بود، خنثی کرده است.

رژیم تروریستی جولانی مدعی شده است که یک هسته وابسته به حزب‌الله پشت این طرح قرار داشته است.

در بیانیه‌ این وزارتخانه آمده است که عملیات امنیتی به بازداشت اعضای هسته دخیل در این طرح و کشف مواد منفجره‌ای که در اختیار آن‌ها بود، منجر شد که برای استفاده در حمله به پالایشگاه آماده شده بودند.

رژیم جولانی از مدتی پیش برای فتنه انگیزی علیه حزب الله لبنان و ایجاد بحران در مناسبت سوریه و لبنان وارد عمل شده است.

بخش رسانه‌ای حزب الله لبنان اتهامات وارده در بیانیه نیروهای امنیت داخلی جولانی درباره ارتباط یک «هسته ادعایی» با این حزب را به طور کامل رد کرد.

حزب الله تاکید کرد که هیچ گونه حضور یا ارتباطی در خاک سوریه و هیچ ارتباطی با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات سوریه را مختل می‌کند، ندارد.

حزب الله تاکید کرد: جهت گیری اصلی حزب الله، مقابله با دشمن اسرائیلی است که به تجاوزات خود علیه لبنان و سوریه و اشغال بخش‌هایی از خاک این دو کشور ادامه می‌دهد. مقابله با این دشمن و طرح‌های توسعه طلبانه آن، باید اولویت اصلی باشد و تلاش‌ها و مواضع در این مسیر متحد شوند نه اینکه با اتهام ‌زنی‌هایی همراه شود که جز تامین منافع اسرائیل نتیجه‌ای ندارد.

پیش از این نیز سازمان امنیت رژیم جولانی درخصوص حمله به پالایشگاه حمص در این کشور به حزب الله لبنان اتهام زده بود. این سازمان ادعا کرد که یک هسته وابسته به حزب الله لبنان در این طرح نقش داشته شده است.

برچسب ها: لبنان ، لبنان و سوریه ، جنگ لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

توهم دانایی پسینی!

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

بمباران روانی میز مذاکره!

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

نوجوان را فعال فضای مجازی کنیم تا فقط منفعل نباشد

پیامی سرشار از راهبرد و عاطفه و امید

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

نقشه راهی برای پایان جنگ

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

بورس با ورود نقدینگی حقیقی به مدار صعود بازگشت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار