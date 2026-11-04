تریتا  پارسی: نتیجه انتخابات آمریکا را باید پیروزی ایران دانست

معاون اندیشکده کوئینسی با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا گفت پیروزی دموکرات‌ها را نباید صرفاً یک پیروزی حزبی دانست و ایران را برنده این تحولات توصیف کرد.

جوان آنلاین: «تریتا پارسی» معاون اندیشکده کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه در ایکس نوشت: «بیایید صریح باشیم؛ دموکرات‌ها انتخابات میان‌دوره‌ای را نبردند؛ ایران پیروز شد.»

این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که نتایج اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) از کسب دستاوردهای مهم دموکرات‌ها در رقابت‌های کنگره حکایت دارد. گزارش‌های رسانه‌ای از پیشتازی این حزب در چند رقابت مهم سنا و مجلس نمایندگان خبر داده‌اند.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار شد و رقابت بر سر کرسی‌های مجلس نمایندگان و بخشی از کرسی‌های سنا را دربر گرفت.

براساس ارزیابی کارشناسان، جنگ با ایران و پیامدهای اقتصادی آن، از جمله افزایش هزینه سوخت از موضوعاتی بود که بر نتایج انتخابات تاثیر گذاشته و شکست جمهوری خواهان را رقم زد.



