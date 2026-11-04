کد خبر: 1388455
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

حکیم جفریز: عاملان فساد بی‌سابقه در آمریکا را بازخواست می‌کنیم

ق رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا به پیشتازی این جریان در انتخابات واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: حکیم جفریز رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد: آمریکایی ها نظر خود را اعلام کردند و ما به دنبال تحقق خواسته های آنها خواهیم بود.

وی اضافه کرد: عاملان فساد بی سابقه در آمریکا بازخواست خواهند شد.

دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا موفق شدند ۵۱ کرسی مجلس سنا را از میان ۱۰۰ کرسی به دست آورند.

بدین ترتیب اکثریت سنا بعد از پیروزی دموکرات ها در ایالت های ایوا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، اوهایو و تگزاس به دست دموکرات ها افتاد.

در نتایج اولیه منتشر شده در انتخابات میان دوره ای آمریکا دموکرات ها موفق شدند ۱۶۸ کرسی در مجلس نمایندگان را به دست بگیرند.

این در حالی است که تعداد کرسی های جمهوری خواهان به ۱۰۴ عدد می رسد.

برچسب ها: فساد ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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