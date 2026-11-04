برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در سراسر ایران

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از صبح امروز با حضور گسترده و پرشور مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه در تهران و دیگر شهرهای کشور برگزار شد.

جوان آنلاین: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از دقایقی پیش با حضور گسترده و پرشور مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه در تهران و دیگر شهرهای کشور آغاز شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای ضد استکباری و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

راهپیمایان با حضور در مسیرهای تعیین‌شده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز ۱۳ آبان، بر تداوم راه مقاومت و دفاع از استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید دارند.

در تهران، مسیر میدان فلسطین تا مقابل لانه جاسوسی سابق، مملو از مردمی است که برای زنده نگه داشتن شعار «مرگ بر آمریکا» و اعلام انزجار از استکبار جهانی به میدان آمده اند.