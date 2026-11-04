اعلام ناگهانی ترامپ مبنی بر توقف کمک‌های نظامی به رژیم صهیونیستی تا پایان سال، ارتش این رژیم را در شوک فرو برد و مقام‌های تل‌آویو را با خطر از دست رفتن میلیاردها دلار کمک واشنگتن مواجه ساخت.

جوان آنلاین: اعلام ناگهانی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره توقف کمک‌های نظامی به رژیم صهیونیستی تا پایان سال جاری میلادی، نهادهای امنیتی و ارتش این رژیم را غافلگیر کرده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی صهیونیستی از این تصمیم به شدت ابراز شگفتی کرده و اضطراری‌ترین جلسات را برای بررسی پیامدهای راهبردی و نظامی این اقدام آغاز کرده‌اند.

شبکه «کان» تأکید کرد که این موضع‌گیری جنجالی ترامپ، موجی از پرسش‌ها، ابهامات و شوک عمیق را در محافل سیاسی و نظامی تل‌آویو به دنبال داشته است؛ این در حالی است که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تاکنون در قبال این تصمیم بحران‌آفرین سکوت اختیار کرده است.

منابع مطلع همچنین از افزایش شدید نگرانی‌ها در تل‌آویو خبر می‌دهند؛ چرا که این بیم جدی وجود دارد پیش از تعیین تکلیف نهایی این پرونده در کنگره آینده ایالات متحده، دست‌کم ۸ میلیارد دلار از کمک‌های نظامی واشنگتن به سرزمین‌های اشغالی به طور کامل از دست برود.