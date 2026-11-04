کد خبر: 1388451
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

نارضایتی ۷۵ درصدی از وضعیت آمریکا

آمریکا نتایج یک نظرسنجی سراسری گسترده نشان می‌دهد که سه چهارم رأی‌دهندگان آمریکایی از شرایط کنونی کشور ناراضی یا خشمگین هستند و سوءمدیریت اقتصادی دولت ترامپ را عامل اصلی فشار بر معیشت خود می‌دانند.

جوان آنلاین: نتایج یک نظرسنجی سراسری انتخاباتی در آمریکا که با مشارکت حدود ۱۰۰ هزار نفر از رأی‌دهندگان پس از خروج از مراکز رأی‌گیری انجام شده است، ابعاد تازه‌ای از بحران نارضایتی عمومی در این کشور را نمایان کرد.

این بررسی توسط مؤسسه پژوهشی «SSRS» و با همکاری چندین رسانه بزرگ آمریکایی از جمله سی‌ان‌ان، فاکس‌نیوز، آسوشیتدپرس، سی‌بی‌اس و ام‌اس‌ان‌بی‌سی انجام شده است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، نزدیک به ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که از مسیر کنونی کشور ناراضی یا خشمگین هستند. همچنین، حدود ۶۰ درصد رأی‌دهندگان عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را نامطلوب ارزیابی کرده و معتقدند سیاست‌های دولت او در حل مسائل کلان جامعه ناکام بوده است

بحران گرانی و معیشت؛ پاشنه آشیل دولت ترامپ

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و تورم، عامل اصلی این نارضایتی عمیق عنوان شده است. نزدیک به ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان، سیاست‌های دولت ترامپ را در گرانی کالاها و فشار بر قدرت خرید خانواده‌های آمریکایی مؤثر دانسته‌اند؛ موضوعی که فراتر از عوامل خارج از کنترل دولت، نقش مستقیمی در تشدید نارضایتی‌ها داشته است.

اقتصاد و آینده دموکراسی؛ دغدغه‌های اصلی شهروندان

در این نظرسنجی، حدود ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان «اقتصاد» را مهم‌ترین چالش پیش روی آمریکا معرفی کردند و در مقابل، نزدیک به ۳۰ درصد نیز «وضعیت دموکراسی و آینده نظام سیاسی» را دغدغه اصلی خود برشمردند تا این دو مقوله، تعیین‌کننده‌ترین عوامل در فضای سیاسی و انتخاباتی کشور باشند.

مطالبه عمومی برای نظارت سخت‌گیرانه کنگره بر کاخ سفید

یکی دیگر از نکات برجسته این نظرسنجی، تمایل ۷۰ درصدی رأی‌دهندگان به اعمال نظارت و کنترل شدیدتر کنگره بر عملکرد رئیس‌جمهور است؛ مطالبه‌ای که نشان می‌دهد شهروندان خواهان نقش‌آفرینی فعال‌تر قوه مقننه در مهار اختیارات کاخ سفید هستند.

این مطالبه عمومی در آستانه تحولات انتخاباتی و میان‌دوره‌ای کنگره اهمیت دوچندانی یافته است؛ چرا که با تغییر احتمالی موازنه‌ها و از دست رفتن اکثریت کرسی‌ها توسط حزب حاکم، زمینه برای افزایش فشارهای پارلمانی، انجام تحقیقات گسترده درباره عملکرد دولت ترامپ و چالش‌های جدی سیاسی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ایران امریکا ، نظرسنجی‌
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