واکنش رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شکست جمهوری خواهان

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای این کشور واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای این کشور گفت: من نیز احساس ناامیدی می کنم.

وی اضافه کرد: می دانیم که محافظت از اکثریت ما در مجلس نمایندگان نیاز به تغییر منش تاریخی دارد که بیش از یک قرن ادامه داشته است.

جانسون برای توجیه این شکست گفت: تنها ۲ رئیس جمهور طی ۹۰ سال موفق شدند مانع از دست دادن کرسی های حزب های خود در انتخابات میان دوره ای شوند.

پیشتر نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای این کشور گفت: من نامزد این انتخابات نبودم؛ اگر بودم پیروزی قاطعی به دست می آوردیم!

وی اضافه کرد: آماده ام نتایج انتخابات میان دوره ای را بپذیرم. با دموکرات ها همکاری می کنیم و چه بسا به توافقات مشترکی برسیم.