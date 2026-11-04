هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان

سفارت آمریکا در عربستان سعودی با هشدار درباره احتمال گسترش حملات ارتش یمن به مناطق دیگر، از خروج کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و اعضای خانواده آنها از خاک این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: سفارت آمریکا در ریاض روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت امور خارجه این کشور به دلیل افزایش مخاطرات امنیتی، دستور خروج کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و اعضای خانواده آنها از عربستان سعودی را از ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ صادر کرده است.

در این بیانیه ادعا شده است که جنبش انصارالله یمن حملاتی را علیه فرودگاه‌های غیرنظامی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی عربستان انجام داده که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و اختلال گسترده در سفرها منجر شده است.

سفارت آمریکا همچنین درباره احتمال گسترش سریع درگیری‌ها به مناطق دیگر هشدار داده است.

سفارت آمریکا در ادامه، با اشاره به حملات موشکی و پهپادی اخیر به فرودگاه‌های عربستان، اعلام کرد: کارکنان دولت آمریکا برای استفاده از هر یک از فرودگاه‌های این کشور باید مجوز ویژه مقام ارشد خود را دریافت کنند.

این سفارتخانه همچنین از شهروندان آمریکایی خواست با توجه به احتمال حمله به فرودگاه‌ها، بسته شدن حریم هوایی، لغو پروازها و اختلال در سفرها، در صورت استفاده از فرودگاه‌های عربستان سعودی نهایت احتیاط را به خرج دهند.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵، پس از آغاز مداخله نظامی در یمن، محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور را اعمال کرد.

آمریکا نیز در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست، هرچند بعدها از عقب‌نشینی خود از این تصمیم خبر داد.