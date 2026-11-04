مدیرکل آژانس در حالی از رویکرد دیپلماتیک سخن می‌گوید که با سکوت در برابر تجاوز نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، استانداردهای دوگانه این نهاد را آشکار کرد.

جوان آنلاین: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی — که تاکنون تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را در چارچوب وظایف ذاتی این نهاد محکوم نکرده است — در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شد که همواره به دنبال راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل‌وفصل موضوع هسته‌ای ایران بوده است.

گروسی در گفت‌وگو با «رادیو کاراکول» کلمبیا، در پاسخ به پرسشی پیرامون پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران مدعی شد: «به‌عنوان یک دیپلمات و مدیر یک سازمان بین‌المللیِ فعال در حوزه عدم اشاعه، همواره به دنبال راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک بوده‌ام.»

وی در ادامه با امتناع از پذیرش مسئولیت قانونی آژانس در قبال صیانت از تأسیسات تحت پادمان و در توجیه سکوت خود در برابر حملات نظامی افزود: «ترجیح می‌دهم درباره مفید بودن یا نبودن استفاده از زور اظهارنظر نکنم؛ قضاوت درباره کارآمدی این اقدامات بر عهده کسانی است که دست به چنین اقدامی زده‌اند.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ایران به سلاح هسته‌ای دست یافته است یا خیر، اذعان کرد: «نباید مخاطبان را دچار سردرگمی کنیم؛ واقعیت این است که ایران سلاح هسته‌ای ندارد.»