کد خبر: 1388443
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۱
سیاست » اخبار کلی

انهدام ۴ نفتکش، توقف دو کشتی متخلف و شکار پنجاه و ششمین پهپاد MQ۹

نفتکش توقف دو فروند کشتی متخلف و شکار پنجاه و ششمین پهپاد MQ۹ در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انجام شد.

جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: مردم قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی، جهان شاهد شکوه حماسه آفرینی شما مردم عزیز و بصیر است که بر عهد خود با خداوند، وفادار ماندید و خداهم بر عهد خود که وعده پیروزی است عمل کرد و پیروزی‌های پی در پی را نصیبمان نمود.

همزمان با دویست و چهل و هشتمین شب قیام تاریخی شما، رزمندگان و فرزندان شما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضربات سنگینی را به دشمن وارد کردند.

چهار فروند شناور نفتکش متخلف که قصد عبور از معبر ممنوعه جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر اصابت به مین دریایی منهدم و کماکان در آتش می‌سوزند و دو فروند دیگر از کشتی‌های متخلف یا شناور‌های متخلف متوقف شده‌اند.

رزمندگان پدافندهوایی هوافضای سپاه پاسداران نیز طی عملیات مبتکرانه، پنجاه و ششمین فروند هواپیمای بدون سرنشین MQ۹ را ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد امروز بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت سامانه پدافند نوین قرار داده و سرنگون کردند.

رزمندگان اسلام دست بر ماشه آماده وارد کردن ضربه نهایی به رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آمریکای متجاوز هستند.

۱۳ آبان امسال، جهان شاهد شکستی به بزرگی شکست سال ۵۸ استکبار از انقلاب اسلامی خواهد بود.

برچسب ها: نفتکش ، سپاه ، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی
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