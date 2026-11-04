کد خبر: 1388441
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

کاهش تنش در منطقه محور رایزنی عراقچی با وزیر خارجه مصر

عراقچی وزیران خارجه ایران و مصر درباره آخرین تحولات منطقه و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه این تحولات می‌تواند منجر به تشدید مجدد تنش‌ها و اقدام نظامی شود، گفت وگو کردند.

جوان آنلاین: تماس تلفنی بین «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر و «‌سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برقرار شد.

«نادر زکی» سخنگوی وزارت امور خارجه مصر گفت که این تماس تلفنی بخشی از رایزنی‌های منظم بین 2 وزیر بوده است.

وی افزود که آنها درباره آخرین تحولات منطقه و نگرانی‌ها مبنی بر اینکه این تحولات می‌تواند منجر به تشدید مجدد تنش‌ها و اقدام نظامی شود، گفت وگو کردند.

سخنگوی وزارت خارجه مصر اظهار داشت که عبدالعاطی و عراقچی همچنین در مورد تلاش‌های فشرده انجام شده شرکای منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها، ترویج گفت وگو و دیپلماسی، بازگشت به میز مذاکره و دستیابی به توافق جامعی که نگرانی‌های همه طرف‌ها را برطرف کند، تبادل نظر کردند.

به گفته وی، در این گفت وگوی تلفنی، وزیر خارجه مصر بر لزوم نشان دادن انعطاف‌پذیری لازم و تلاش جدی همه طرف‌ها برای یافتن راه‌حل سیاسی برای این بحران که به جلوگیری از خطرات قابل توجه و غیرضروری در منطقه منجر شود، تاکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه مصر افزود: وزیر خارجه این کشور تاکید کرد که قاهره اهمیت و اولویت زیادی برای امنیت کشورهای خلیج فارس قائل است و آن را امتداد امنیت ملی مصر و اعراب می‌داند.

به گفته وی، عبدالعاطی به ضرورت ادامه خویشتنداری و تشدید تلاش‌ها و تماس‌ها برای جلوگیری از درگیری نظامی که امروز عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نسبت به خطرات و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن که نه تنها منطقه و کشورهای آن، بلکه کل جهان را دربر می گیرد، هشدار داد، تاکید کرد.

برچسب ها: عراقچی ، وزارت امور خارجه ، مصر
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