گرینلند به توافقنامه امنیتی با آمریکا رای داد

قانونگذاران گرینلند پس از ماه‌ها فشار رئیس‌جمهور آمریکا به توافقی میان گرینلند، دانمارک و ایالات متحده برای تقویت امنیت در قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی رای دادند.

جوان آنلاین: این توافق سه‌جانبه راه را برای پایگاه‌های بیشتر ایالات متحده در گرینلند هموار می‌کند و تنش‌ها بر سر درخواست‌های مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پیوستن این جزیره وسیع به ایالات متحده را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هدف این توافق تقویت حضور نظامی ایالات متحده در گرینلند، اما حفظ این جزیره خودمختار تحت کنترل دانمارک است. اگر گرینلند در نهایت استقلال را انتخاب کند، این توافق همچنان اعمال خواهد شد.

قانون‌گذاران گرینلند با ۱۶ رای موافق در برابر ۰ رای مخالف و هفت رای ممتنع به این توافق امنیتی رای دادند.

دونالد ترامپ، مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک و ینس-فردریک نیلسن، نخست‌وزیر گرینلند این توافق را در ماه سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک امضا کردند.

قانون‌گذاران دانمارکی قرار است اواخر این ماه در مورد آن بحث کنند و این توافق پس از تکمیل فرآیند‌های پارلمانی لازم در دانمارک به همراه گرینلند لازم‌الاجرا خواهد شد.