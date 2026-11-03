گزارش یک نهاد بین المللی نشان می‌دهد که ذخایر گاز اروپا به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۳ رسیده است.

جوان آنلاین: گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که میزان ذخایر گاز در مخازن کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به بحرانی‌ترین نقطه در بیش از یک دهه گذشته رسیده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، میزان ذخایر گاز در تأسیسات زیرزمینی اروپا در پایان ماه اکتبر تنها ۷۵ درصد تکمیل شده است.

این رقم به طور محسوسی پایین‌تر از حد نصاب اجباری و قانونی ۸۰ درصدی تعیین‌شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز بروز تنش‌های شدید و نوسانات جدید در بازار‌های جهانی انرژی شود.

پیامد‌های ویرانگر جنگ تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران همچنان اقتصاد کشور‌های مختلف به ویژه اروپایی‌ها را رها نمی‌کند.