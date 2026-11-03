روسیه کاردار نروژ را احضار کرد

کاردار نروژ در پی توقیف اموال مسکو به درخواست شرکت‌های اوکراینی، به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد.

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه وزارت خارجه روسیه، «بیورن اسونونگسن» کاردار نروژ در مسکو به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد.

به گزارش ایرنا، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای دراین خصوص خبر داد: در این دیدار، مراتب اعتراض شدید روسیه نسبت به توقیف مداوم اموال منقول و غیرمنقول مسکو در نروژ که به درخواست شرکت‌های اوکراینی انجام شده است، به وی ابلاغ گردید.

در این بیانیه آمده است: ما از طرف نروژی خواستیم که به دقت موازین حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک و کنوانسیون ۲۰۰۴ سازمان ملل متحد در مورد مصونیت‌های قضایی دولت‌ها و اموال آنها را رعایت کند.

بیانیه مذکور اضافه کرد: وزارت امور خارجه روسیه و مقامات ذی‌ربط روسیه برای رفع توقیف از اموال روسیه تلاش خواهند کرد.