سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی در نزدیکی مرز کره شمالی، تحریک‌آمیز است.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا روز سه شنبه افزود: بی‌ثباتی کنونی در میان ادامه رزمایش‌های نظامی گسترده آمریکا و کره جنوبی در نزدیکی مرز کره شمالی رخ می‌دهد و این بسیار نگران کننده است.

وی افزود: این رزمایش‌ها آشکارا تحریک‌آمیز هستند و همان‌طور که شرکت‌کنندگان در این رزمایش‌ها نیز اذعان می‌کنند، آنها با هدف تمرین حملات پیش‌دستانه علیه کره شمالی از جمله با استفاده از تسلیحات هسته‌ای، انجام می‌شوند.

زاخارووا تصریح کرد که مسکو در شرایط کنونی اقدامات پیونگ‌یانگ برای تقویت امنیت خود را کاملاً قانونی و موجه می‌داند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، ما اقدامات پیونگ‌یانگ برای تقویت امنیت و توانمندی‌های دفاعی‌اش را کاملاً قانونی، موجه و منطبق با حق دفاع از خود که در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است، می‌دانیم.

آمریکا و کره جنوبی از ۲۹ سپتامبر تا ۲ اکتبر (۷ تا ۱۰ مهر) رزمایشی با عنوان «گرز آهنین» برگزار کردند که هدف آن ادغام قابلیت‌های هسته‌ای ایالات متحده با نیرو‌های متعارف کره جنوبی است.

کره شمالی اعلام کرد که رزمایش مشترک نظامی اخیر ایالات متحده و کره جنوبی، تمرینی برای جنگ هسته‌ای علیه این کشور بوده از این رو پیونگ یانگ متعهد به تلاش برای تسریع و تقویت بازدارندگی هسته‌ای خود است.