جوان آنلاین: یک منبع نظامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری سبأ یمن تصریح کرد: تأسیسات شرکت آرامکو در تیررس مستقیم عملیات‌های نظامی نیرو‌های مسلح یمن قرار دارد.

به گزارش تسنیم، این منبع افزود: توزیع سود‌های بالا ممکن است دامی برای پنهان‌سازی ریسک‌ها و القای ثبات توهمی در بلندمدت باشد.

به گفته این منبع، رویکرد آرامکو برای استقراض ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت بازبینی دقیق وضعیت مالی این شرکت را در سایه خطرات امنیتی نشان می‌دهد.

نیرو‌های مسلح یمن تاکنون در پاسخ به تجاوزات وحشیانه سعودی به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های این کشور، بار‌ها اهداف اقتصادی و انرژی مهم به ویژه تاسیسات آرامکو را در عربستان هدف حملات تلافی جویانه خود قرار داده‌اند.