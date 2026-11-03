کد خبر: 1388429
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

احداث دو شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری

3 تصاویر ماهواره‌ای از عملیات راه‌سازی، خاک‌برداری و آماده‌سازی زمین برای احداث دو شهرک صهیونیست‌نشین جدید در شمال و جنوب کرانه باختری حکایت دارد؛ اقداماتی که با هدف گسترش ارتباط جغرافیایی میان شهرک‌های صهیونیستی و محدودتر کردن پیوستگی سرزمینی مناطق فلسطینی انجام می‌شود.

جوان آنلاین: شبکه الجزیره با بررسی و مقایسه تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده بین ماه‌های مه و اکتبر ۲۰۲۶، مراحل احداث و توسعه دو شهرک جدید به نام‌های «روم جلبوع» در شمال کرانه باختری و «معالی عروغوت» در جنوب این منطقه، میان بیت‌لحم و الخلیل را شناسایی کرده است.

به گزارش ایسنا، تصاویر مربوط به شهرک روم جلبوع نشان می‌دهد که تنها طی کمتر از یک ماه در اکتبر، عملیات خاک‌برداری، تسطیح زمین و احداث مسیر‌های دسترسی در این منطقه انجام شده است. این شهرک در ۲۹ اکتبر با حضور مقامات صهیونیست و مسئولان شهرک‌نشینان رسماً افتتاح شد و نخستین خانواده‌های صهیونیست در آن مستقر شدند. به گفته رئیس شورای شهرک‌های شمال کرانه باختری، این شهرک بخشی از طرح احداث ۱۹ شهرک جدید با هدف اتصال مناطق جلبوع به شهرک‌های شمال کرانه باختری است.

در جنوب کرانه باختری نیز تصاویر ماهواره‌ای از گسترش ساخت‌وساز در شهرک معالی عروغوت طی فاصله ماه مه تا اکتبر حکایت دارد. این شهرک که در دوم سپتامبر افتتاح شد، در محور ارتباطی میان بخش‌های غربی و شرقی مجموعه شهرک‌های گوش عتصیون قرار گرفته است.

رئیس شورای منطقه‌ای گوش عتصیون صراحتاً اعلام کرده که احداث این شهرک با هدف ایجاد پیوستگی میان شهرک‌های صهیونیستی و جلوگیری از شکل‌گیری ارتباط جغرافیایی میان مناطق فلسطینی بیت‌لحم و الخلیل صورت گرفته است. این تحولات در چارچوب شتاب‌گرفتن روند شهرک‌سازی در کرانه باختری طی سال جاری رخ می‌دهد؛ روندی که به افزایش کانون‌های شهرک‌نشینان و محدود شدن دسترسی فلسطینیان به اراضی اطراف منجر شده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز نسبت به گسترش شهرک‌سازی، الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، افزایش خشونت شهرک‌نشینان و آوارگی فلسطینیان هشدار داده است.

برچسب ها: شهرک صهیونیستی ، کرانه باختری ، رژیم صهیونیستی
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