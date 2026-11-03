جوان آنلاین: به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، کامالا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا امروز سه شنبه در سخنانی خطاب به مردم کشورش از آن‌ها خواست برای مهار «فساد و بی‌کفایتی ترامپ» در انتخابات میان دوره‌ای کنگره که در حال برگزاری است، شرکت کنند.

به گزارش مهر، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا با انتشار پیامی تصویری اعلام کرد: من همین الان برگه رأی خودم را پر کردم و واقعاً هیجان زده‌ام که ببینم همه ما با رأی مان در انتخابات میان‌دوره‌ای چه تأثیری می‌توانیم بگذاریم. پس حتماً رأی بدهید.

کامالا هریس اضافه کرد: روز انتخابات است. اگر قبلاً رأی داده‌اید، ممنون. با اطرافیان تان صحبت کنید و مطمئن شوید که همه برای رأی دادن آماده‌اند. اگر هنوز رأی نداده‌اید، حتماً برای رأی دادن برنامه‌ریزی کنید.

وی سپس افزود: این انتخابات به مردم فرصت می‌دهد تا برای مهار عملکرد دولت رئیس جمهوری که با بی‌رحمی، فساد و بی‌کفایتی اش با آن روبه‌رو بوده‌ایم، محدودیت‌ها و نظارت‌هایی ایجاد شود. پس پای صندوق‌های رأی برویم و رأی بدهیم.