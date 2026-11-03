سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته با انجام ۹۳ حمله هوایی به مناطق غیرنظامی در صنعا و هفت استان دیگر، شمار زیادی از غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان را به شهادت رسانده و مجروح کرده‌اند.

جوان آنلاین: سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله هوایی به مناطق غیرنظامی در پایتخت، صنعا و استان‌های جوف، تعز، صعده، مأرب، عمران، لحج و حجه انجام دادند.

وی افزود: این حملات با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند، انجام شد و شمار زیادی از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان به شهادت رسیده و مجروح شدند.

سرتیپ یحیی سریع تأکید کرد که با احتساب این حملات، مجموع حملات هوایی و موشکی تجاوز سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش‌ها تاکنون به ۴۰۳۲ مورد رسیده است.