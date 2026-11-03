دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با توجه به اینکه به رای‌دهندگان خود وعده داده بود واشنگتن را وارد «جنگ» دیگری نکند، مدعی شد که تهاجم این کشور به ایران جنگ محسوب نمی‌شود.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ امروز (سه‌شنبه) در گفت‌و‌گو با شبکه خبری فاکس نیوز، حملات تجاوزکارانه شب گذشته آمریکا به جزیره قشم را تایید کرد و مدعی شد: آنها در حال ساخت یک سامانه ضدهوایی بودند. ما ساخت آن را زیر نظر داشتیم. وقتی کار ساختش تمام شد، دیشب به آن حمله کردیم.

به گزارش ایرنا، درحالی که انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا از صبح امروز به وقت محلی آغاز شده و ترامپ به شدت به نتیجه آن چشم دوخته است، اظهاراتی را مطرح کرد تا بتواند به نوعی بر روی رای‌دهندگان تاثیر بگذارد. وی در کارزار‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۴ وعده داده بود که جنگی را به راه نیاندازد.

حالا با توجه به جنگی که ترامپ علیه ایران آغاز کرده، وی به دنبال فرار از مسوولیت‌پذیری ناکامی در این درگیری است. رئیس جمهوری آمریکا در این رابطه ادعا کرد: وقتی صحبت از جنگ می‌کنید، این واقعا جنگ نیست. جنگ روسیه و اوکراین یک جنگ است. جنگ جهانی دوم یک جنگ بود. (ماجرای) ایران جنگ محسوب نمی‌شود.

ترامپ بار دیگری لفاظی‌های خود علیه ایران را تکرار و ادعا کرد که آمریکا پیروز این جنگ بوده است.

او حد و مرز بین عمل و حرف را کنار گذاشت و اقدام‌های جنایتکارانه خود و دولتش را به نوعی تایید کرد. او ادعا کرد: من به دنبال کشتن تعداد زیادی از افراد نیستم، اما اگر مجبور شویم، این کار را خواهیم کرد.