پاکستان برای اولین بار موشک بومی دور برد را در هوا آزمایش کرد

ارتش پاکستان اعلام کرد که این کشور برای اولین بار موشک دور برد هوا به هوا تولید در داخل را با موفقیت آزمایش کرد و شلیک آن توسط جنگنده صورت گرفت که انهدام اهداف در فاصله طولانی یکی از قابلیت‌های اصلی این موشک بومی است.

جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که موشک بومی موسوم به "فاز" نقطه عطف مهم دیگری در پیشرفت قابلیت‌های هوافضا و دفاعی ملی است.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: این موشک که به سیستم هدایت نهایی پیشرفته مجهز است، می‌تواند با اهداف هوایی دشمن در برد‌های طولانی‌تر درگیر شود.

ارتش پاکستان افزود: موشک هوا به هوای فاز انعطاف پذیری عملیاتی نیروی هوایی این کشور را به طور قابل توجهی افزایش داده و وضعیت کلی دفاعی را بیش از پیش تقویت می‌کند.

این سومین آزمایش موشکی پاکستان در یک ماه اخیر به شمار می‌رود. بیست و یکم مهرماه امسال این کشور موشک هایپرسونیک (مافوق صوت) بالستیک موسوم به فتح-۲ را آزمایش کرد.

آزمایش این موشک از سوی پاکستان درحالی است که آنها در خرداد ماه سال گذشته درگیر یک جنگ چند روزه با هند شدند که به علت اتهام‌های وارد شده از سوی دهلی‌نو به اسلام‌آباد مبنی بر حمایت ادعایی از تروریسم آغاز شد.

همچنین مرز‌های پاکستان و افغانستان طی دو سال اخیر بسیار پرتنش و با درگیر‌هایی همراه بوده که تلفات زیادی را به بار آورده است.