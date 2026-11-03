جوان آنلاین: حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره نبود محدودیت جغرافیایی برای اهداف جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امام شهید ما نیز فرمودند که اگر جنگی اتفاق بیفتد، جنگ منطقه‌ای خواهد بود و این موضوع امری کاملاً مسلم است.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه "جنگ ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی است. "، افزود: این جنگ اکنون از مرز‌های نظامی عبور کرده و به حوزه‌های اقتصادی رسیده و به جنگی تمام‌عیار در عرصه ادراکی و شناختی تبدیل شده است.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: حق مسلم ماست که از ایران و جمهوری اسلامی دفاع کنیم و هر کسی که با آمریکا همراهی کند، طرف مقابل ما محسوب می‌شود.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به موضوع محاصره اقتصادی و نفتی ایران گفت: اگر قرار است نفت ایران تحریم و محاصره شود، نفت همه باید محاصره شود و اگر قرار است انرژی ما هدف قرار بگیرد، انرژی همه باید هدف قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: "این اقدامات نوعی دفاع است، نه حمله نظامی"؛ ما از ایران دفاع خواهیم کرد و هر نقطه‌ای را که به آمریکا کمک کند و در اختیار این کشور باشد، چه در حوزه نظامی، چه اقتصادی و چه فناوری، هدف جمهوری اسلامی ایران برای حمله محسوب می‌کنیم.