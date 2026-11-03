پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد برنامه‌ریز ارشد نظامی سابق پنتاگون تحت تحقیقات فدرال قرار دارد و ممکن است به دلیل افشای اطلاعات به خبرنگاران روزنامه‌های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز با دادگاه نظامی مواجه شود.

جوان آنلاین: ژنرال ارشد ارتش آمریکا، برت سیلویا، مدیر برنامه‌ریزی ستاد مشترک ارتش هفته گذشته پس از متهم شدن به سوء رفتار در چارچوب مبارزه با افشاگری‌ها توسط پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اخراج شد.

به گزارش ایسنا، طبق جزئیات یک گزارش داخلی پنتاگون که با آکسیوس به اشتراک گذاشته شده، سیلویا در چهار تست دروغ‌سنجی شکست خورد و در دو مصاحبه ویدئویی که در مجموع بیش از دو ساعت به طول انجامید، به این ماجرا اعتراف کرد.

منبعی آگاه به آکسیوس گفت: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا موضوع افشاگری و افشاگران را برنمی‌تابد، بنابراین اخراج سیلویا اولین قدم در فرآیند پاسخگویی است، نه آخرین قدم.»

سه منبع آگاه به این رسانه آمریکایی گفتند: «از پاییز ۲۰۲۵ سیلویا بدون مجوز، اطلاعاتی را به خبرنگاران مایکل گوردون از وال استریت ژورنال و گرگ جاف از نیویورک تایمز داده است.»

هیچ یک از خبرنگاران در گزارش‌های خود مظنون یا متهم به انجام کاری غیرقانونی، نادرست یا غیرحرفه‌ای نیستند. روزنامه‌نگاران اغلب در گزارش‌هایی که مربوط به نهاد‌هایی است که افراد داخلی مجاز به صحبت علنی در آنها نیستند، به منابع محرمانه بسنده می‌کنند.

برت سیلویا به تماس‌های گسترده‌تر با گوردون در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اعتراف کرد، زمانی که ظاهرا این ژنرال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای درباره اوکراین و ایران را با خبرنگار به اشتراک گذاشته است. وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است.

منابع مذکور به آکسیوس گفتند: «سیلویا ظاهرا اعتراف کرده که اولین بار در پاییز ۲۰۲۵، زمانی که او و گوردون در پنتاگون ملاقات کردند و درباره اطلاعات نامشخصی درباره اوکراین بحث کردند، اطلاعاتی را به این خبرنگار فاش کرده است.»

وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی ادعا‌هایی مبنی بر به اشتراک گذاشتن جزئیات کمک‌های ایالات متحده به اوکراین، ذخایر مهمات و بحث‌های مربوط به ایران توسط برت سیلویا است.

نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. سیلویا نیز برای اظهار نظر در دسترس نبود.