جوان آنلاین: سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در آخرین واکنش به روند مذاکرات و در حالی‌که برخی خوش‌بینی‌ها از طرف خبرگزاری‌های خارجی در پایین آمدن قیمت نفت اثر گذاشت، نوشت: «پاسخ امریکا به حقوق و مطالبات ایران قانع‌کننده نبود و آ‌ن‌ها باید کامل و صریح هفت شرط ایران را پاسخ داده و به آن عمل کنند؛ تنها در این صورت تنگه هرمز باز خواهد شد». سخنگوی وزارت‌خارجه نیز گفت که «نکته جدیدی درباره توافق حاصل نشده است».

در عین حال، منابع نزدیک به تیم میانجی مدعی شدند واشینگتن با پیش‌نویس یادداشت تفاهمی که هیئت قطری روز گذشته به ایران داد، موافقت کرده است. این منابع نوشتند واشینگتن و تهران در موضوع پرونده هسته‌ای ایران و دارایی‌های بلوکه‌شده، امتیازاتی داده‌اند. شاید اظهارات رئیس‌جمهور که «رهبری برای مذاکرات، اختیارات جدید [به تیم مذاکره‌کننده و دولت]داده است»، به این گمانه‌ها افزوده باشد ولی بحث رقیق‌شدن اورانیوم‌ها (به‌جای انتقال آن به خارج) در مذاکرات قبلی نیز به‌عنوان چیزی که می‌توان در صورت «ادامه مذاکرات و پایبندی به تمام شروط هفت‌گانه ایران» درباره آن مذاکره کرد، مطرح بود و حرف تازه‌ای نیست.

به‌رغم این ادعا‌ها برخی اخبار و نشانه‌ها از جمله خروج دسته‌جمعی جمعیت از فرودگاه‌های شیخ‌نشین‌ها یا انتقال گسترده سوخت‌رسان‌ها و هواپیما‌های جنگی به منطقه نشان می‌دهد دست‌کم اخبار صلح و توافق به باور خود این کشور‌ها نرسیده است! گفته می‌شود هیئت قطری دیروز دوباره به ایران آمده ولی واکنش دبیر شعام گواهی است بر ناکافی‌بودن متن پیش‌نویس.

دیدگاه کلی در ایران اعم از شعام و وزارت‌خارجه آن است که تجارب قبلی، راه را بر هرگونه خوش‌بینی نسبت به جدیت امریکا در دیپلماسی می‌بندد. برای همین «تبادل پیام با میانجی‌ها مانند گذشته ادامه دارد و همزمان آمادگی برای دفاع و پاسخ کوبنده به هرگونه تجاوزی در بالاترین سطح ممکن قرار دارد».

می‌توان فرض کرد که تمامی حرکت‌های مشاهده‌شده در منطقه حتی خبری که از «آماده‌باش ارتش عراق در مرز‌های ایران و کویت» (؟!) منتشر شده و برخی از آنها نیز واقعیت دارد، زمینه‌سازی امریکا برای باوراندن وقوع حتمی جنگ به ایران و گرفتن امتیاز بیشتر است؛ کاری که بار‌ها گرده و معلوم نیست چرا نیاموخته است که «آزموده را آزمودن خطاست»! می‌توان نیز فرض کرد که جنگ حتی در یک بازه کوتاه از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نیز ایران هشت‌ماه است که آماده این واقعه است و برنامه مشخص خود را نیز تدوین کرده است: اگر جنگ شود، منطقه زمین سوخته خواهد شد و این‌بار حتی فرامنطقه (بدون محدودیت جغرافیایی!) پس بهتر است پاسخی که به مذاکرات می‌دهید ایران را «قانع» کند، و شو‌های سیاسی را از این صحنه بیرون ببرید.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ختم کلام را درباره ماجرا‌های این روز‌های جنگ و توافق اعلام کرد: «زمان و شرایط پایان حملات دشمن را نیرو‌های مسلح و ملت ایران تعیین می‌کنند. تمامی تدابیر و فرامین اخیر فرماندهی معظم کل قوا در دیدار فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح را در راستای «بازدارندگی حداکثری» با تمام توان دستورکار قرار داده و در هم‌افزایی و هماهنگی با سایر نیرو‌های مسلح و مدافع کشور در اجرای آن لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. آمادگی رزمی هوشمندانه، به‌روزرسانی بانک اهداف و قرار دادن دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن در تیررس، و پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به هر سطح و نوع تهدید، که با حمایت ملی از نیرو‌های مسلح، رکنی راهبردی در برابر ایران‌ستیزی بیگانگان و مزدوران داخلی را خلق کرده، سرلوحه مأموریت‌های امروز ما است.»