ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

جوان آنلاین: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه ملت ایران خواهان زندگی مطلوب، پیشرفت و رفاه است، گفت: مردم ایران برای دستیابی به این اهداف، حاضر نیستند عزت و استقلال خود را معامله کنند یا زیر بار ظلم و سلطه دیگران بروند. وی با اشاره به فشار‌ها و محاصره اقتصادی علیه کشورمان، ایستادگی ملت ایران بر حقوق و استقلال خود را عامل تداوم این فشار‌ها دانست و تأکید کرد که مسیر پیشرفت کشور با تکیه بر ایمان، استقامت و توانمندی‌های داخلی ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام حسین طائب، صبح دیروز در مراسم اختتامیه نخستین لیگ علمی «نوپایا»، با اشاره به تفاوت دیدگاه ملت‌ها درباره مفهوم زندگی مطلوب اظهار داشت: برخورداری از یک زندگی خوب، خواسته مشترک همه انسان‌ها و جوامع است، اما تفاوت اساسی در تعریفی است که هر مکتب و جهان‌بینی از این مفهوم ارائه می‌دهد. وی با تشریح دو نگاه متفاوت به زندگی افزود: در یک نگرش، لذت‌جویی و دستیابی به منافع شخصی حتی به قیمت پایمال کردن حقوق دیگران، معیار زندگی مطلوب است و در نگرشی دیگر، زندگی انسان محدود به دنیا نیست و سعادت، مفهومی فراتر از حیات مادی دارد. انتخاب میان این دو رویکرد نیز بر عهده انسان‌هاست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تبیین دو الگوی فکری در مناسبات جهانی تصریح کرد: یک نظام فکری، جهان را به دو گروه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم می‌کند و پیشرفت خود را در گرو محروم کردن دیگر ملت‌ها از حقوق، منابع و ظرفیت‌های علمی آنان می‌بیند. در چنین نگرشی، کشور‌های قدرتمند برای ملت‌های دیگر سقف پیشرفت علمی تعیین می‌کنند و حتی انتظار دارند نخبگان کشور‌های در حال توسعه برای خدمت به منافع آنان راهی امریکا شوند، اما الگوی مقابل بر این اصل استوار است که نه باید به دیگران ستم کرد و نه اجازه داد حقوق و عزت یک ملت پایمال شود. ملت ایران این مسیر را برگزیده و خواهان پیشرفت و رفاه بدون تعدی به حقوق دیگران و بدون پذیرش سلطه است.

طائب در ادامه با اشاره به سیاست‌های امریکا در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: از سال ۱۹۶۵، امریکایی‌ها با اجرای راهبرد موسوم به امنیت دو ستونی در خاورمیانه، ایران و عربستان را به‌عنوان تکیه‌گاه‌های منطقه‌ای خود در نظر گرفتند. آنان با توجه به منابع نفتی، ثروت و نیروی انسانی ایران، درصدد بودند کشورمان را به ژاندارم منطقه تبدیل کنند تا ضمن تأمین منافع اقتصادی و نظامی امریکا، مانع دسترسی اتحاد جماهیر شوروی به آب‌های منطقه شوند و امنیت رژیم صهیونیستی را نیز تضمین کنند. وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: مردم ایران در برابر رژیم استبدادی پهلوی و نظام سلطه ایستادند و با وجود سرکوب و به گلوله بستن دانش‌آموزان و دانشجویان، مسیر انقلاب را تا پیروزی ادامه دادند. در آن دوران، بخش مهمی از مراکز دانشگاهی و زیرساخت‌های راهبردی کشور تحت نفوذ امریکایی‌ها قرار داشت و در قرارداد‌های نفتی نیز سهم عمده منابع ایران به بیگانگان اختصاص می‌یافت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: امریکایی‌ها برای تثبیت نفوذ خود، حتی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) را در جایگاه سفیر این کشور در ایران قرار دادند و شبکه گسترده‌ای از نیرو‌های وابسته به خود را سازماندهی کردند. تجهیزات پیشرفته نظامی نیز به‌گونه‌ای در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت که آموزش و هدایت عملیاتی آن وابسته به امریکا باشد؛ به این معنا که ظرفیت نظامی ایران در خدمت منافع واشینگتن قرار گیرد. طائب با اشاره به تلاش امریکا برای حفظ نفوذ پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امریکایی‌ها از طریق سفارت خود در تهران، شبکه‌های جاسوسی و ارتباطی را شکل داده و برای سازماندهی جریان‌های سلطنت‌طلب و گروه‌های مخالف انقلاب تلاش می‌کردند تا مانع استقرار دولت برخاسته از اراده مردم شوند؛ از همین رو، دانشجویان پیرو خط امام (ره) با تسخیر لانه جاسوسی، در برابر این توطئه ایستادند.

رئیس سازمان بسیج در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات منطقه و اظهارات رئیس‌جمهور امریکا درباره نابودی توان دریایی ایران گفت: امریکایی‌ها در حالی از نابودی نیروی دریایی ایران سخن می‌گویند و مدعی عبور دادن حجم مشخصی از نفت از تنگه هرمز هستند که همچنان در مدیریت بازار انرژی و کاهش قیمت نفت با مشکل مواجهند. اگر ادعای آنان درباره کنترل شرایط درست است، چرا برای اثرگذاری بر قیمت نفت به طرح موضوع مذاکرات متوسل می‌شوند؟ واقعیت این است که تنگه هرمز امروز به یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در تغییر موازنه قدرت تبدیل شده است. وی افزود: فشار‌ها و محاصره اقتصادی علیه ملت ایران نیز از آن رو، ادامه دارد که مردم این سرزمین بر استقلال و حقوق خود پافشاری می‌کنند. ملت ایران زندگی خوب و پیشرفت را می‌خواهد، اما حاضر نیست برای دستیابی به آن، عزت و استقلال خود را معامله کند یا زیر بار ظلم برود. طائب در پایان با اشاره به آیه شریفه «رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» تأکید کرد: به فضل الهی، حرکت علمی کشور با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و با تکیه بر ایمان، استقامت و توانمندی‌های داخلی، زمینه تحقق زندگی مطلوب برای ملت ایران، مسلمانان و مستضعفان جهان فراهم خواهد شد.