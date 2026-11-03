ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

جوان آنلاین: انتخابات کنگره امریکا پس از ماه‌ها جدال نفس‌گیر دیروز در حالی برگزار شد که دموکرات‌ها از شانس بالایی برای تصاحب کرسی‌های هر دو مجلس نمایندگان و سنا برخوردارند، ولی ترامپ مدعی شد که جمهوری‌خواهان با حمایت پرشور طرفدارانش در این رقابت سیاسی پیروز خواهند شد. با این حال، کاهش محبوبیت او به دلیل سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌اش باعث شده نیمی از شهروندان تمایلی به رأی دادن به نامزد‌های جمهوری‌خواه نداشته باشند.

یکی از دوقطبی‌ترین انتخابات کنگره امریکا روز سه‌شنبه با آغاز رأی‌گیری در ایالت ورمونت کلید خورد، جایی که نخستین شعبه‌ها از ساعت ۵ صبح به وقت محلی به روی رأی‌دهندگان باز شدند تا شهروندان امریکایی در رقابتی فشرده میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، نمایندگان مورد نظر خود را برای حضور در کنگره انتخاب کنند.

در این دور از انتخابات، حدود ۲۵۰ میلیون شهروند واجد شرایط رأی دادن هستند که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در این دور از انتخابات مشارکت کنند. یک روز پیش از برگزاری انتخابات نیز مشارکت شهروندان در رأی‌گیری زودهنگام گسترده بود، به‌طوری‌که بیش از ۵۴ میلیون امریکایی آرای خود را به صندوق انداختند. در همین حال، توجهات به ایالت‌های سرنوشت‌ساز و رقابت‌های حساس انتخاباتی معطوف شده است که می‌توانند توازن قدرت سیاسی در واشینگتن را تعیین کنند. انتشار نتایج اولیه به محض بسته شدن شعب اخذ رأی، از بامداد چهارشنبه آغاز می‌شود، اما تعیین تکلیف رقابت‌های نزدیک و مشخص شدن ترکیب نهایی کنگره ممکن است چند روز طول بکشد.



پیشتازی دموکرات‌ها

نتایج نظرسنجی‌ها در واپسین ساعات مانده به انتخابات، از پیشتازی نسبی دموکرات‌ها حکایت داشت. آخرین نظرسنجی انجام‌شده توسط رویترز/ ایپسوس از پیشتازی ۸ درصدی دموکرات‌ها نسبت به جمهوری‌خواهان حکایت داشت. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد حدود ۴۶ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده اعلام کرده‌اند که به نامزد‌های دموکرات رأی خواهند داد، در حالی که ۳۸ درصد جمهوری‌خواهان را ترجیح داده‌اند.

در این دوره از انتخابات، صد‌ها نامزد از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای تصاحب ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی سنا با یکدیگر رقابت می‌کنند، اما احتمال اینکه یکی از این احزاب بتواند اکثریت قاطع را کسب کنند، پایین است. بسیاری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که احتمالاً دموکرات‌ها ۵۳ کرسی سنا و اکثریت نسبی مجلس نمایندگان را به دست خواهند آورد، ترکیبی مشابه کنگره کنونی که اکثریت نسبی کرسی‌های آن در اختیار جمهوری‌خواهان است. آسوشیتدپرس دیروز در گزارش میدانی خود از انتخابات اعلام کرد که بسیاری از ایالت‌هایی که ترامپ دو سال پیش با اختلاف دو رقمی در آنها پیروز شد، اکنون دموکرات‌ها در آن شانس بالایی برای پیروزی دارند.

با اینکه انتخابات کنگره، رئیس‌جمهور جدید را تعیین نمی‌کند، اما نتیجه آن می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری دولت امریکا را برای دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل ترامپ در هفته‌های اخیر با حضور در تجمعات انتخاباتی، خود را به آب و آتش زد تا بتواند جمهوری‌خواهان بیشتری را روانه کنگره بکند.



ادعای ترامپ درباره پیروزی جمهوری‌خواهان

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا که در تلاش است نتیجه انتخابات دو سال پیش تکرار شود و هم‌حزبی‌هایش اکثریت کرسی‌های کنگره را حفظ کنند، در آخرین اظهارنظر خود پیش از برگزاری انتخابات مدعی شد که در صورت حضور گسترده هوادارانش پای صندوق‌های رأی، جمهوری‌خواهان با اختلاف زیادی پیروز این رقابت خواهند شد. ترامپ از هواداران خود خواست تصور کنند که نام او نیز در برگه رأی قرار دارد. ترامپ با اشاره به اینکه نتیجه انتخابات می‌تواند بر عملکرد دولت او تأثیر بگذارد، افزود: «به‌نوعی واقعاً هم همین‌طور است، زیرا اگر جمهوری‌خواهان شکست بخورند، دستاورد‌های من ممکن است از بین برود». او افزود: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم چپ‌های رادیکال ایالات متحده را به دست بگیرند.»

اطمینان ترامپ به پیروزی هم‌حزبی‌هایش در حالی است که شهروندان امریکایی از عملکرد او به شدت ناراضی هستند. برخلاف ادعای ترامپ، نیمی از رأی‌دهندگان مستقل گفته‌اند رأی خود را در انتخابات سه‌شنبه به‌منظور مخالفت با ترامپ به صندوق می‌اندازند، در حالی که فقط ۱۳ درصد آن را رأی در حمایت از رئیس‌جمهور می‌دانند. کارشناسان و رسانه‌های غربی اذعان کرده‌اند که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت به‌واسطه جنگ با ایران، رأی‌دهندگان را نسبت به حزب جمهوری‌خواه بدبین کرده است.

از این‌رو، امید ترامپ به مشارکت گسترده طرفدارانش در انتخابات لزوماً به سود جمهوری‌خواهان تمام نخواهد شد و حتی ممکن است نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد، چراکه جنبش «ماگا» در ماه‌های اخیر، در پی سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت ترامپ با اختلافات و شکاف‌های داخلی روبه‌رو شده و انسجام پیشین خود را تا حدی از دست داده است.