مرد جوانی که در جریان درگیری در میدان میوه و تره‌بار، همکارش را با چهار ضربه چاقو به قتل رسانده و پس از جنایت به همراه دو همدستش به باغ انگور در تاکستان گریخته‌بود، با گذشت پدر و مادر مقتول از قصاص نجات یافت و فرصت دوباره زندگی پیدا کرد

جوان آنلاین: مرد جوانی که در جریان درگیری در میدان میوه و تره‌بار، همکارش را با چهار ضربه چاقو به قتل رسانده و پس از جنایت به همراه دو همدستش به باغ انگور در تاکستان گریخته‌بود، با گذشت پدر و مادر مقتول از قصاص نجات یافت و فرصت دوباره زندگی پیدا کرد.



هجدهم مردادماه سال ۱۴۰۳، گزارش درگیری خونینی در یکی از میدان‌های میوه و تره‌بار تهران به پلیس اعلام شد. بررسی‌های اولیه نشان داد چند نفر از کارگران میدان که مشروبات الکلی مصرف کرده و مست بودند، با یکدیگر درگیر شده‌اند و در جریان این نزاع، یکی از آنها به شدت مجروح شده‌است.

بدین ترتیب مأموران راهی بیمارستان شدند که دریافتند تلاش پزشکان برای نجات جان مرد زخمی نتیجه‌ای نداده و وی بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

با اعلام قتل مرد جوان، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان قتل آغاز کردند.

ردپای قاتل در باغ انگور

تحقیقات ادامه داشت تا اینکه دو ماه پس از حادثه، کارآگاهان به سرنخی از مخفیگاه سه نفر از متهمان دست یافتند. بررسی‌ها نشان داد آنها پس از فرار از تهران راهی شهر تاکستان در استان قزوین شده و در باغی مشغول انگورچینی هستند. به این ترتیب، هر سه نفر شناسایی و بازداشت شدند.

یکی از متهمان پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و درباره شب حادثه گفت: آن شب من و چند نفر از همکارانم مشروب خورده و مست بودیم. دور هم نشسته بودیم و بی‌دلیل می‌خندیدیم که مقتول سر رسید. او تصور کرد به او می‌خندیم و نگاه بدی به او داریم. همین سوءتفاهم باعث شروع درگیری شد.

مقتول با چوبدستی به طرف ما حمله کرد. ابتدا مرا زد و روی زمین انداخت و بعد سراغ دو همکار دیگرم رفت. درگیری با مشت و لگد ادامه پیدا کرد. من هم در عالم مستی عصبانی شدم و چاقویی را که از محل کارم برداشته بودم، بیرون آوردم. یک ضربه به گردن و سه ضربه به شکم او زدم.

متهم درباره فرار پس از جنایت نیز گفت: چاقو را از ترسم در یکی از سطل‌های زباله مسیر انداختم. روز بعد یکی از همکارانم تلفنی خبر داد که مقتول فوت کرده است. ما سه نفر از ترس دستگیری فرار کردیم و به تاکستان رفتیم. در باغی مشغول انگورچینی شدیم و حدود دو ماه همان‌جا ماندیم. پس از پایان کارمان هم به خانه‌ای روستایی در شهر دیگری رفتیم و مخفی شدیم.

او در ادامه گفت: فکر نمی‌کردیم عکس‌ها و استوری‌هایی که از کار در باغ انگور در تلگرام و اینستاگرام منتشر کرده بودیم، سرنخی برای پلیس شود و باعث شناسایی و دستگیری‌مان شود.

گذشت اولیای‌دم در دادسرای جنایی

با اعتراف متهم و همدستانش به قتل، همگی راهی زندان شدند. در حالی که قرار بود به زودی کیفرخواست پرونده قاتل صادر و وی در دادگاه محاکمه شود، صبح دیروز اتفاق دیگری سرنوشت او را تغییر داد.

پدر و مادر مقتول با حضور در دادسرای امور جنایی تهران، از حق قصاص خود گذشتند و قاتل فرزندشان را بخشیدند. به این ترتیب، مرد جوان که در انتظار محاکمه و صدور حکم قصاص بود، با گذشت اولیای‌دم از مجازات قصاص رهایی یافت و فرصت دوباره‌ای برای زندگی پیدا کرد.