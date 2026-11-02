اعلام ترکیب تراکتور و نفتچی در لیگ نخبگان

جوان آنلاین: تراکتور ایران در جریان هفته چهارم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، امشب دوشنبه ۱۱ آبان، از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران، در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط میزبان نفتچی ازبکستان است.

جواد نکونام، پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، اودیل خامروبکوف، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، محمد نادری، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده را در ترکیب اصلی تراکتور قرار داده است.

بوتیرالی ارگاشف، میشل آگوستو، بویان چیگر، ابراهیم‌خلیل یولداشف، اسیل‌بک جمعایف، نورمحمد عبدالغنیف، علیشر ادیلوف، یان ساسه، فرخ سیفیف، راتینیو و مارکوس فورس نیز با صلاحدید اسلام اسماعیل‌اف ترکیب اصلی نفتچی را تشکیل داده‌اند.