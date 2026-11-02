انتشار فراخوان دومین دوره جشنواره فرهنگی هنری «آوای زندگی»

جوان آنلاین: این رویداد ویژه هنرمندان کاشت حلزونی است و به همت بنیاد نیکوکاری شنوایی بخشی شفا «بخشش» برگزار می‌شود.

کمک به رشد و شکوفایی تولید محتوای هنری توسط هنرمندان کاشت حلزونی و حمایت و تقدیر از ایشان، ایجاد بستر مناسب برای توزیع اثربخش تولیدات هنری هنرمندان کاشت حلزونی، تبیین و آگاه‌سازی اجتماعی درباره‌ ضرورت پیشگیری از ناشنوایی، شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان هنری در میان افراد کاشت حلزونی و -تقویت احساس خودباوری و تشویق این هنرمندان برای استمرار فعالیت های فرهنگی و هنری از جمله اهداف برپایی این رویداد است.

بخش های این جشنواره عبارتند از: ۱_گرافیک، نقاشی، تصویرسازی ۲_صنایع دستی ۳_ عکس، نماهنگ، فیلم کوتاه ۴_شعر، داستان، شاهنامه‌خوانی، نمایشنامه‌خوانی ۵_موسیقی و سرود ۶_حفظ و قرائت قرآن برای اطلاع از قوانین و نحوه شرکت در این رویداد مخاطبان هدف می‌توانند به سایت https://bakhshesh.ir/art-festival-avaye-zendegi/ مراجعه کنید.