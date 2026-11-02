جوان آنلاین: سهراب بختیاری زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: در ابتدا از مردم بصره تشکر می‌کنم. بازی فردا برای هر دو تیم مهم است. شناخت خوبی از یکدیگر نداریم، اما برای رسیدن به برد فقط شناخت و آنالیز حریف مهم نیست و باید با تمرکز کافی به میدان برویم.

او ادامه داد: تیم‌های قطری همیشه قدرتمند هستند. در دو بازی قبلی که به پیروزی رسیدیم کمترین اشتباه را داشتیم و فردا هم باید به همین شکل باشیم. ما ساختار دفاعی خوبی داریم.

سرمربی استقلال افزود: ما تیم بزرگ و خوبی هستیم و این مساله را جلوی السد و الغرافه نشان دادیم. البته این را هم می‌دانیم که بازی فردا برای هر دو تیم سخت است.

بختیاری‌زاده درباره شباهت این ۳ تیم قطری گفت: تنها شباهت این است که آنها هم مانند السد و الغرافه تیم قابل احترامی هستند، اما آن دو بازی به تاریخ پیوست و به آنها فکر نمی‌کنیم. هر بازی فوتبال شرایط خاص خودش را دارد و باید به کسب ۳ امتیاز فکر کنیم.