مردم تهران با ایستادگی خود، دشمن را شکست دادند

شهردار تهران گفت: مردم با حفظ جریان عادی زندگی و همراهی و همدلی، اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برای شکستن جامعه دست پیدا کند.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران در ویژه‌برنامه تجلیل از گروه‌های جهادی فعال در جنگ تحمیلی سوم، با قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های حاضر در عرصه خدمت‌رسانی اظهار کرد: بزرگ‌ترین اتفاقی که در تهران رقم خورد این بود که دشمن برای شکستن مردم آمده بود، اما مردم دست به دست هم دادند و او را شکست دادند و اجازه ندادند خواسته‌هایش محقق شود.

به گزارش مهر، وی افزود: جمع حاضر در این مراسم با خدمت‌رسانی به مردم و آسیب‌دیدگان، نقش ممتاز و اساسی در مقاومت و ایستادگی داشتند و با تلاش خود جلوه‌ای از فرهنگ ایمان، ایثار و تفکر بسیجی را به نمایش گذاشتند.

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت ثبت و انتقال تجربه فعالیت‌های جهادی ادامه داد: امیدوارم بزرگی و عظمتی که در این دوران خلق شد، در چارچوبی مدون، مشخص و قابل انتقال به دیگران قرار گیرد تا به‌عنوان تجربه‌ای بزرگ و افتخاری ماندگار برای نسل‌ها و عصر‌های آینده باقی بماند.

زاکانی با اشاره به گستردگی مشارکت اقشار مختلف در فعالیت‌های جهادی تصریح کرد: در این عرصه، اساتید دانشگاه و حوزه، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای و تلاشگران حوزه خدمت و سلامت، همگی به میدان آمدند و الگوی جدیدی از فعالیت جهادی را خلق کردند.

وی با بیان اینکه مفهوم فعالیت جهادی در این دوره ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد، گفت: شاید پیش از این، کار جهادی با برخی تصویر‌های تکراری شناخته می‌شد، اما امروز گروه‌های مختلف تخصصی و اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و سطح فعالیت جهادی را ارتقا دادند.

شهردار تهران با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط و همبستگی میان گروه‌های داوطلب خاطرنشان کرد: این تجربه باید مقدمه‌ای برای ایجاد پیوستگی بیشتر، همبستگی بالاتر و شکل‌گیری ظرفیتی باشد که بتوان در همه روز‌ها و شرایط از آن برای خدمت به مردم استفاده کرد و منتظر وقوع حوادث نماند.

زاکانی در پایان با قدردانی از حاضران در این مراسم ابراز امیدواری کرد که دیگر شاهد تکرار صحنه‌های تلخ و دشوار جنگ نباشیم و تأکید کرد: در عین حال، حفظ آمادگی ضروری است و کنار هم قرار گرفتن این مجموعه‌ها، نشانه‌ای از استمرار ایستادگی و آمادگی برای خدمت به مردم خواهد بود.

زاکانی در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در دوران جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: یکی از جلوه‌های بسیار زیبای این دوره، در کنار همه سختی‌ها و دشمنی‌ها، حضور جهادگرانی بود که با تمام وجود برای خدمت به همنوعان و مردم آسیب‌دیده تلاش کردند و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نداشتند.

وی افزود: این گروه‌ها به‌ویژه در هتل‌ها و محل اسکان افرادی که خانه‌های خود را در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی از دست داده بودند، حضور داشتند و به خانواده‌های آسیب‌دیده خدمت‌رسانی کردند.

شهردار تهران با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از این افراد گفت: امروز از حدود ۶۰۵ نفر از افرادی که ماه‌ها در هتل‌ها به هموطنان و شهروندان آسیب‌دیده تهرانی خدمت کردند، قدردانی شد. این افراد در حوزه‌های مختلفی از جمله نشاط و سرگرمی، پزشکی و سلامت، روان‌شناسی و خدمات عمومی فعالیت داشتند.

زاکانی ادامه داد: حدود ۱۹۰ روان‌شناس در هتل‌ها فعال بودند و با همراهی اساتید دانشگاه، به‌ویژه اساتید دانشگاه علامه طباطبایی، خدمات روان‌شناختی ارائه می‌کردند. در حوزه‌های دیگر نیز گروه‌های مختلفی برای خدمت به خانواده‌ها پای کار آمدند که فعالیت آنها شایسته تقدیر است.

وی با بیان اینکه بزرگی خدمات این افراد با هیچ اقدام و تقدیری جبران نمی‌شود، گفت: امیدواریم ظرفیت ارزشمندی که در این دوره شکل گرفت، در شرایط عادی نیز برای خدمت به مردم و شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.

پایان اسکان اضطراری در واحد‌های درجه یک و دو

شهردار تهران در ادامه درباره آخرین وضعیت اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده توضیح داد: واحد‌های آسیب‌دیده در چهار درجه دسته‌بندی شده‌اند. اسکان اضطراری خانواده‌های ساکن واحد‌های درجه یک و دو تقریباً به پایان رسیده و در حال حاضر موردی باقی نمانده است؛ مگر اینکه خانواده‌ای تاکنون مراجعه نکرده باشد که در این صورت نیز با مراجعه آنها، خدمات لازم ارائه می‌شود.

زاکانی درباره واحد‌های نیازمند مقاوم‌سازی و تخریب و نوسازی نیز گفت: رسیدگی به این واحد‌ها همچنان ادامه دارد و طبیعتاً تکمیل آنها زمان‌بر است. برای واحد‌هایی که نیازمند تخریب و نوسازی هستند، حداقل دو تا دو سال و نیم زمان لازم است و واحد‌های نیازمند مقاوم‌سازی در مدت‌زمان کمتری آماده خواهند شد.

وی تأکید کرد: برای همه خانواده‌هایی که در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند، ودیعه مسکن و اجاره‌بهای ماهانه پرداخت شده و هدایایی نیز در اختیار آنها قرار گرفته است تا بتوانند تا زمان آماده‌شدن خانه‌هایشان، زندگی خود را اداره کنند.