کد خبر: 1388153
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۱
سیاست » اخبار کلی
عارف:

پیام‌هایی که از طریق واسطه‌ها مخابره می‌شود، حاکی از پیروزی ما است

3 معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که هیچ اطمینانی به این سلطه‌گر‌ها نداریم، گفت: پیام‌هایی که از طریق واسطه‌ها به ایران مخابره می‌شود، حاکی از پذیرش پیروزی ما است.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ در همایش نشان پیشتازان نوآوری شستا افزود: نام‌گذاری این روز به‌یادماندنی و پایه‌گذار در بسیاری از امور کشور، به‌ویژه نام‌گذاری آن به نام «روز دانش‌آموز»، پیام روشنی برای ما دارد. حقیقتاً در ارزیابی کلی از چهار و نیم دهه گذشته انقلاب، نقش انسان و جوان در دستاورد‌های ارزشمند کشور کاملاً مشهود است از جمله در «انقلاب دوم» که اگر در سال‌های نخست پس از انقلاب، پرسش‌هایی درباره ضرورت تسخیر سفارت آمریکا (لانه جاسوسی) مطرح می‌شد، امروز همگان به درستی آن مسیر اذعان دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: هدف آمریکا، جذب و در اختیار گرفتن انقلاب بود؛ ایده‌ای که در سال‌های نخست انقلاب دنبال می‌کرد، اما با توجه به تجربه‌ای که از نهضت‌ها، جهش‌ها و تحولات انقلابی دیگر داشت، خیلی زود امیدش در این زمینه ناامید شد.

عارف گفت: حوادثی که از سال‌های نخست انقلاب، به‌ویژه از سال ۱۳۵۹ به بعد، اتفاق افتاد، بیانگر این وضعیت بود. البته تلاش اولیه آمریکا این بود که پشت عوامل و مزدوران خود پنهان شود و جنگ تحمیلی اول نیز در همین مسیر قرار گرفت؛ اما نقش نوجوانان و مردم ما در صحنه‌های مختلف، موجب شد آمریکا به‌صورت مستقیم و رودررو در برابر نظام ما قرار بگیرد؛ آن هم با هدف براندازی.

وی گفت: امروز خداوند را سپاسگزاریم که به عنایت و حمایت خداوند متعال، دشمن ما در دو جنگ اخیر به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت. امروز نیز اگرچه آمریکا با اهداف و ملاحظات افکار عمومی داخلی خود، هر روز به نوعی شاخ‌وشانه می‌کشد، اما هم‌زمان پیام‌هایی که از طریق واسطه‌ها به ایران مخابره می‌شود، حاکی از پذیرش پیروزی ماست. ما هیچ‌گونه اطمینانی به این سلطه‌گر که به‌تدریج در مسیر فروپاشی و اضمحلال قرار گرفته است، نداریم.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، تسخیر لانه جاسوسی ، ایران
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