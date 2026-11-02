دولت باید به تعهدات انتقال آب از دریا عمل کند؛ مهم نیست کدام دولت تعهد داده است

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تکمیل خطوط انتقال آب از دریا‌های جنوب به فلات مرکزی کشور گفت: مهم نیست کدام دولت تعهد انتقال آب از دریا را داده است؛ دولت باید به تعهدات خود عمل کند.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف در جلسه بررسی طرح‌های انتقال آب از دریا‌های جنوب به فلات مرکزی کشور، با تأکید بر ضرورت اجرای تعهدات دولت در زمینه تأمین آب اظهار کرد: چالش‌های طرح‌های انتقال آب باید بر اساس منابع و امکانات موجود برطرف شود و این طرح‌ها با همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف حتماً به اجرا برسد.

وی افزود: مهم نیست که کدام دولت تعهد انتقال آب از دریا را داده است؛ دولت باید به تعهدات خود عمل کند و هر مجوزی که برای اجرای این طرح‌ها لازم است، اخذ شود.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: شرکت‌هایی که در این زمینه تعهد داده‌اند نیز موظف به اجرای تعهدات خود هستند و شرکت‌های بزرگ باید از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود برای تأمین آب فلات مرکزی ایران هزینه کنند.

انتقال آب تا زاهدان باید در اولویت قرار گیرد

عارف با تأکید بر ضرورت تکمیل همه خطوط انتقال آب از دریا‌های جنوب به فلات مرکزی کشور گفت: تکمیل تمامی خطوط انتقال آب باید دنبال شود، اما انتقال آب تا زاهدان باید یکی از اولویت‌ها باشد.

وی با اشاره به مشکلات و چالش‌های پیش روی اجرای این طرح‌ها، بر ضرورت همکاری بیشتر صنایع تأکید کرد و افزود: انتظار داریم صنایع مشارکت بیشتری در تکمیل خطوط انتقال آب داشته باشند؛ زیرا اجرای این طرح‌ها، نیاز‌های آبی خود این صنایع را نیز تأمین خواهد کرد.

مأموریت ۱۰روزه به سه دستگاه برای تسریع در اجرای طرح‌های انتقال آب

در ادامه این جلسه، وضعیت پیشرفت طرح‌های انتقال آب از دریا‌های جنوب به فلات مرکزی ایران، چالش‌های تأمین منابع مالی و راهکار‌های ایجاد مشوق برای افزایش مشارکت صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور پس از بررسی گزارش‌های ارائه‌شده، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد ظرف ۱۰ روز پیشنهاد‌های لازم برای تسریع در پیشبرد خطوط انتقال آب، از جمله مشوق‌های مورد نیاز صنایع، را احصا و جمع‌بندی کنند تا این پیشنهاد‌ها در دولت بررسی و تصویب شود.

نتیجه طرح‌های انتقال آب به فلات مرکزی رضایت‌بخش نیست

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌بینی‌های نهاد‌های بین‌المللی در دو دهه گذشته درباره تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی اظهار کرد: در این پیش‌بینی‌ها مطرح شده بود که آب یکی از چالش‌های مهم جهان در ۲۰ سال آینده، به‌ویژه در منطقه غرب آسیا، خواهد بود و ایران نیز از جمله کشور‌هایی است که به‌شدت با این چالش مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون کمبود آب یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است و با وجود اقداماتی که در سال‌های گذشته برای حل این مشکل، از جمله مهار آب‌های مرزی، انجام شده، همچنان با مشکلات جدی در این حوزه روبه‌رو هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به محدودیت‌های طرح‌های تأمین آب گفت: این طرح‌ها در سال‌های گذشته بر اساس ضرورت‌ها اجرا شدند، اما مخالفان زیادی، به‌ویژه از منظر زیست‌محیطی، داشتند. حتی در مواردی آب از مناطقی منتقل شد که خود آن مناطق نیز با چالش کمبود آب مواجه بودند.

عارف افزود: انتقال آب از دریا‌های جنوب به فلات مرکزی ایران یکی از تصمیمات مناسب کشور بود که با وجود مخالفت‌های زیست‌محیطی، با رعایت ملاحظات مربوط، گام‌های خوبی برای اجرای آن با اتکا به منابع صنایع برداشته شد.

وی تأکید کرد: با وجود همه تلاش‌های انجام‌شده، هنوز به اهداف نهایی خود برای تأمین آب فلات مرکزی ایران نرسیده‌ایم و نتیجه کار رضایت‌بخش نیست.

طرح‌های انتقال آب نباید به موضوع اختلافات سیاسی استان‌ها تبدیل شود

معاون اول رئیس‌جمهور یکی از آسیب‌های اجرای طرح‌های انتقال آب در گذشته را سیاسی‌شدن این طرح‌ها دانست و اظهار کرد: به جای صمیمیت، همدلی و وجود نگاه ملی، طرح‌های انتقال آب به یکی از مسائل سیاسی در استان‌های مختلف تبدیل شد.

وی افزود: اکنون باید از این تجربه درس بگیریم و از سیاسی‌شدن طرح‌های انتقال آب پرهیز کنیم.

عارف همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات گذشته در زمینه استقرار صنایع آب‌بر گفت: در چهار دهه گذشته اشتباهاتی در جانمایی و استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک کشور صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که کارخانه فولاد در مکانی احداث شده که حتی برای تأمین آب آشامیدنی مردم با چالش مواجه است.

وی بر ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست در تصمیم‌سازی‌ها تأکید کرد و افزود: باید اقداماتی که در گذشته موجب کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین شده است، جبران شود.

وزارت نیرو در جنگ‌های اخیر عملکرد درخشانی داشت

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه با تبریک روز ۱۳ آبان، به اشغال سفارت آمریکا در ابتدای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: زمانی که لانه جاسوسی اشغال شد، شاید هنوز شناخت کاملی از نوع نگاه استکبار به انقلاب اسلامی وجود نداشت.

وی افزود: استکبار در ابتدای انقلاب تصور می‌کرد انقلاب اسلامی نیز مانند سایر انقلاب‌ها صرفاً جابه‌جایی یک حکومت است؛ ازاین‌رو برنامه‌ریزی برای انحراف انقلاب را آغاز کرد، اما با اشغال سفارت، برنامه‌های کوتاه‌مدت و کودتا‌هایی که در دستور کار آنان قرار داشت، آشکار شد.

عارف ادامه داد: آمریکا در ادامه تقابل با انقلاب اسلامی، عامل منطقه‌ای خود یعنی صدام را تجهیز کرد و جنگ تحمیلی اول را به راه انداخت، اما در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم مستقیماً با جمهوری اسلامی ایران درگیر شد و با عنایت خداوند و پشتوانه قوی مردمی نظام، به اهداف خود نرسید.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: شکست‌های متعدد در برابر نظام و انقلاب اسلامی، غرب را سردرگم کرده است که چه کسی در ایران تصمیم‌گیر است. آنان گمان می‌کردند با شهادت رهبر معظم انقلاب، کار نظام به پایان می‌رسد، اما اقتدار ما بیشتر شد و حتی بهتر از جنگ ۱۲روزه در برابر دشمن مقاومت کردیم.

وی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر را از عوامل افزایش اقتدار کشور دانست و گفت: وزارت نیرو در طول این دو جنگ و همچنین در بازسازی خسارات پس از آنها، عملکرد درخشانی داشت.

عارف افزود: به پشتوانه تلاش دستگاه‌های مختلف، خطوط تولید کشور همچنان پابرجاست. دشمن تصور می‌کرد با حملات هدفمند و دقیق به مراکز حساس و حیاتی، می‌تواند کشور را زمین‌گیر کند، اما قامت ما استوارتر شد.

پشتوانه مردمی، عامل پایداری کشور در برابر تهدیدهاست

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به تهدید‌های مطرح‌شده علیه ایران گفت: امروز نیز دشمن از به راه انداختن جنگ مجدد علیه کشور سخن می‌گوید و شعار جنگ سر می‌دهد، اما هم‌زمان میانجی‌گران مختلفی را برای مذاکره می‌فرستد.

وی تأکید کرد: نظام و انقلاب از پشتوانه قوی مردمی برخوردار است؛ مردمی که هشت ماه است شب‌ها در خیابان حضور دارند و به زیبایی از انقلاب، نظام و کشور دفاع می‌کنند و ما خدمتگزار این مردم هستیم.