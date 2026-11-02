سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان تکمیل شد.

جوان آنلاین: در این اطلاعیه آمده است: پرداخت این بخش از معوقات ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه آغاز و امروز دوشنبه ۱۱ آبان به پایان رسید.

گفتنی است پیشتر، معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در شهریورماه پرداخت شد.

در این اطلاعیه با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، تامین اجتماعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواسته در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.