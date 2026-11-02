جوان آنلاین: در این اطلاعیه آمده است: پرداخت این بخش از معوقات ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی از روز چهارشنبه ششم آبانماه آغاز و امروز دوشنبه ۱۱ آبان به پایان رسید.
گفتنی است پیشتر، معوقات مابهالتفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسبسازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمریبگیران نیز در شهریورماه پرداخت شد.
در این اطلاعیه با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، تامین اجتماعی از بازنشستگان و مستمریبگیران خواسته در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.
سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.