رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش بنیادین آموزش‌وپرورش در ساخت آینده کشور، گفت: ساختن آینده ایران از مسیر آموزش‌وپرورش می‌گذرد و تربیت نسل آینده بدون توجه به کرامت انسانی و تکریم سرمایه‌های علمی و فرهنگی امکان‌پذیر نیست.

جوان آنلاین: محسن حاجی‌میرزایی صبح امروز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵، در مراسم افتتاح انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای کشور، اظهار داشت: از ابتدای شکل‌گیری این انجمن، در کنار بزرگواران و دست‌اندرکاران آن بوده‌ایم و همواره نسبت به فعالیت‌های این مجموعه احساس مسئولیت داشته‌ایم.

به گزارش ایرنا، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید پزشکیان بر اهمیت آموزش‌ و پرورش در کنار اولویت‌های معیشتی کشور گفت: رئیس‌جمهور امروز در جمع استانداران و شهرداران نیز بر این اولویت تأکید داشت یکی از چالش‌های جدی مدیریت، چشم‌پوشی از منافع آتی بلندمدت به نفع منافع آنی کوتاه‌مدت است؛ موضوعی که در مقاطع مختلف خسارت‌ها و زیان‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. یکی از ویژگی‌های رویکرد پزشکیان این است که منافع آینده کشور را فدای ملاحظات و منافع زودگذر نمی‌کند.

حاجی‌میرزایی با تأکید بر اینکه ساختن آینده ایران از مسیر آموزش‌وپرورش می‌گذرد، افزود: رئیس‌جمهور از همان ابتدای مسئولیت، توجه ویژه‌ای به نقش بنیادین آموزش‌وپرورش داشته‌ است. تأکید وی بر مدرسه‌سازی نیز صرفاً به معنای ساخت ساختمان و توسعه فضاهای آموزشی نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، محتوای آموزشی، ارزش‌هایی است که در نظام تعلیم و تربیت خلق می‌شود و قابلیت‌هایی است که در نسل آینده شکل می‌گیرد. تمام تلاش رئیس جمهور معطوف به ارتقای همین مؤلفه‌هاست و به‌ندرت هفته‌ای سپری می‌شود که رئیس‌جمهور به نحوی درگیر مسائل آموزش‌وپرورش و پیگیری امور این حوزه نباشد.

وی در ادامه با قدردانی از پیشکسوتان و چهره‌های اثرگذار عرصه تعلیم و تربیت، از جمله مرحوم کمال خرازی، عباس صدری، کاظم اکرمی، علی‌اکبر رئوفی و خانم گیتی‌نژاد، تصریح کرد: این شخصیت‌ها سرمایه‌های ارزشمند نظام تعلیم و تربیت کشور هستند و قدردانی از تلاش‌ها و خدمات آنان، وظیفه‌ای است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

حاجی میرزایی در تبیین فلسفه تکریم مفاخر، کرامت انسانی را یکی از غنی‌ترین مفاهیم قرآنی و بنیادی‌ترین عناصر پیوند میان انسان‌ها دانست و اظهار داشت: کرامت، زیست‌بوم حیات انسانی و بستر شکل‌گیری فضیلت‌هاست. زندگی انسانی بدون کرامت، از بسیاری از ارزش‌های بنیادین تهی خواهد بود و اساساً کرامت را باید اصل و مبنای تربیت و پرورش انسان دانست.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره کرامت الهی و جایگاه انسان افزود: خداوند متعال کریم است، پیامبر اسلام با عنوان رسول کریم معرفی شده، قرآن کریم کتابی کریم است و انسان نیز بر اساس آیه شریفه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» از کرامت برخوردار شده است. حتی فرشتگانی که مأمور ثبت و نگهداری اعمال انسان هستند، در قرآن با عنوان «کِرَامًا کَاتِبِینَ» توصیف شده‌اند. این مجموعه مفاهیم نشان می‌دهد که کرامت، عنصری بنیادین در نظام آفرینش و تربیت انسان است.

وی تأکید کرد: مبنای تربیت باید بر کرامت انسانی استوار باشد و هر نوع تربیتی که از این عنصر اساسی فاصله بگیرد، نمی‌تواند به نتایج مطلوب دست یابد. هنگامی که با انسان‌ها با احترام و کرامت برخورد می‌شود، استعدادهای آنان فرصت رشد و شکوفایی پیدا می‌کند. بنابراین، تربیت بدون توجه به کرامت انسانی راه به جایی نخواهد برد و تکریم بزرگان و پیشکسوتان نیز باید به یک فرهنگ مستمر در تمام مراحل زندگی اجتماعی تبدیل شود.

در ادامه این مراسم، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره بزرگان و پیشکسوتان درگذشته عرصه تعلیم و تربیت که خدمات ارزشمندی به جامعه آموزشی کشور ارائه کرده‌اند، از شکل‌گیری انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت قدردانی کرد و گفت: از تلاش‌ها و پیگیری‌های آقایان حاجی‌میرزایی و صالحی برای شکل‌گیری این انجمن تشکر می‌کنم.

علی‌اکبر صالحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت نیز در این مراسم، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان کمال خرازی و دکتر علی لاریجانی و سایر پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت اظهار داشت: سخن گفتن از تعلیم و تربیت، در حقیقت سخن گفتن از گوهر آفرینش انسان و سرنوشت تمدن‌هاست. تعلیم و تربیت صرفاً انتقال دانسته‌ها نیست، بلکه دمیدن روح آگاهی، شکوفا کردن فطرت و ایجاد پیوند میان انسان و افق‌های گسترده معناست.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی با اشاره به حضور مسئولان دولت در این مراسم افزود: حضور مسئولان، از جمله دکتر حاجی‌میرزایی، پیام روشنی درخصوص اهمیت جایگاه آموزش در سیاست‌گذاری‌های کشور دارد و نشان می‌دهد که دولت، آموزش را موضوعی حاشیه‌ای و فرعی تلقی نمی‌کند.

صالحی با تشبیه نظام تعلیم و تربیت به ریشه درختی که سایر بخش‌های جامعه بر آن استوار هستند، تصریح کرد: ملتی که خواهان سربلندی و پیشرفت است، باید کار را از ریشه آغاز کند، نه از شاخه‌ها. اقتصاد، صنعت، سیاست و امنیت، همگی شاخه‌های توسعه هستند و ریشه اصلی، انسان است؛ انسانی که تربیت می‌شود، مهندسی که می‌سازد، پزشکی که درمان می‌کند و قاضی‌ای که حکم می‌دهد. همه این افراد روزی در کلاس اول نشسته‌اند و معلمی مسئولیت آموزش و پرورش آنان را بر عهده داشته است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت ادامه داد: تعلیم و تربیت صرفاً یکی از بخش‌های کشور نیست، بلکه بنیاد و زیربنای شکل‌گیری همه بخش‌هاست. اگر این بنیاد استحکام داشته باشد، می‌توان بر آن ساختارهای مستحکم و پیشرفته بنا کرد؛ اما اگر ریشه‌ها سست باشند، هر اندازه نیز ساختارهای دیگر توسعه یابند، با ناپایداری مواجه خواهند شد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی با قدردانی از حمایت‌های دولت از نظام تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: از دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، به دلیل باور عمیق به نقش بنیادین آموزش‌وپرورش سپاسگزاریم. ایشان با وجود همه مشکلات، محدودیت‌ها و فشارهای موجود، همراهی و حمایت از این نهاد را مورد توجه قرار داده‌اند. توجه ویژه رئیس قوه مجریه به مدرسه، معلم و کلاس درس، پیام روشنی برای سایر دستگاه‌های اجرایی دارد و جایگاه اولویت‌های کشور را مشخص می‌کند.

در بخش دیگری از این مراسم، محمدرضا مخبر، رئیس فرهنگستان علوم، ضمن گرامی‌داشت یاد شهید سید کمال خرازی و مرحوم استاد عباس صدری، از میزبانی فرهنگستان علوم برای برگزاری این مراسم ابراز خرسندی کرد و از آمادگی این مجموعه برای گسترش همفکری و همکاری با اندیشه‌ورزان و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت در برنامه‌های آینده خبر داد.

رئیس فرهنگستان علوم همچنین مفاخر علمی و فرهنگی کشور را الگوها و چراغ‌های راهنمای نسل جوان دانست و با اشاره به کم‌توجهی به معرفی زندگی و دستاوردهای دانشمندان ایرانی در کتاب‌های درسی، بر ضرورت بازشناسی و احیای دوره‌های درخشان تمدنی ایران و معرفی شخصیت‌هایی همچون ابن‌سینا، خوارزمی، خیام و فارابی به دانش‌آموزان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از سایت انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت رونمایی شد. همچنین با اهدای تندیس، از نماینده خانواده شهید کمال خرازی، همسر مرحوم عباس صدری، کاظم اکرمی، خانم گیتی‌نژاد و علی‌اکبر رئوف به پاس خدمات و تلاش‌های آنان در عرصه تعلیم و تربیت تجلیل به عمل آمد.