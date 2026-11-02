جوان آنلاین: "ماریا زاخاروا"، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه ۱۱ آبانماه درباره اوضاع پیرامون ایران گفت: تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای عادیسازی وضعیت ضروری است.
وی افزود: مسکو از تلاشهای میانجیگران حمایت و روند مذاکرات را تسهیل میکند و آماده است تا در یافتن راهحلی برای مناقشه ایران مشارکت کند.
طبق گزارش ریانووستی، زاخاروا ادامه داد: مسکو امیدوار است وضعیت تنگه هرمز با در نظر گرفتن منافع مشروع همه طرفها به حالت عادی بازگردد.
این دیپلمات روس تاکید کرد: ماجراجوییهای نظامی در ایران نمیتواند اراده ایرانیان را برای دفاع از حاکمیت خود در هم بشکند؛ کسانی که تهدید به حملات جدید میکنند باید در این مورد تامل کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین بیان کرد: مسکو از دیدار سطح بالا بین ایران و اعضای پیمان مکه استقبال میکند؛ گفتگو بین همسایگان بسیار مهم است.