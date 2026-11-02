کلینتون: قیمت بالای بنزین نتیجه مستقیم حمله به ایران است

بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین، در جریان سخنرانی انتخاباتی دموکرات‌ها از «فساد» در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و «جنگ با ایران» به شدت انتقاد کرد.

جوان آنلاین: بیل کلینتونِ ۸۰ ساله ضمن اشاره به دوستی قدیمی‌شان، از ترامپ انتقاد کرد و گفت: به قیمت بالای بنزین فکر می‌کنم که نتیجه مستقیمِ حمله‌ای به ایران است که چندان سنجیده و حساب‌شده نبود.

براساس گزارش دیلی میل، کلینتون افزود: در دوران ریاست‌جمهوری‌ام هرگز تصور نمی‌کردم که باید وارد جنگ شویم و شاهد مرگ انسان‌های بسیاری باشیم، آن هم در شرایطی که قصد اشغال آن کشور را نداشتیم. تا زمانی که ندانید چگونه می‌خواهید به کشتار پایان دهید، نباید آن را آغاز کنید.

این در حالی است که خودِ کلینتون نیز در دوران ریاست‌جمهوری‌اش چندین عملیات بمباران در خاورمیانه انجام داد؛ از جمله حملاتی به عراق در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶، شلیک موشک‌های کروز به افغانستان و سودان در سال ۱۹۹۸، و حمله‌ای دیگر به عراق در اواخر همان سال.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با اشاره به تمایل ترامپ برای ساخت طاق نصرتی به نام خودش، گفت که از «فساد» و «پروژه‌های خودنمایانه» در دولت ترامپ بیزار است.

کلینتون همچنین به علاقه شدید ترامپ به موضوع «تعرفه‌ها» پرداخت؛ واژه‌ای که ترامپ آن را «واژه محبوب» خود نامیده و به یکی از سیاست‌های کلیدی‌اش در دوره دوم ریاست‌جمهوری تبدیل کرده است.

او به این نکته اشاره کرد که آن‌ها «قبلاً رابطه نسبتاً دوستانه‌ای داشتند و گلف بازی می‌کردند» و او «مدت‌هاست که ترامپ را می‌شناسد.» کلینتون گفت: او مدام می‌گفت ما بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کشور جهان هستیم؛ چرا روی این کشورها تعرفه سنگین نمی‌بندیم تا دیگر اصلاً مالیات ندهیم؟ در پاسخ می‌گفتم: «چون این کشورها هزینه تعرفه‌ها را از جیب خودشان نمی‌دهند، بلکه آن را روی قیمت کالاها می‌کشند و در نهایت، این خودِ ما هستیم که هزینه تعرفه‌ها را می‌پردازیم. او آن زمان هم - درست مثل حالا - هر چیزی را که دوست نداشت بشنود، نادیده می‌گرفت. حالا هم که می‌بینید قیمت بنزین بالا رفته، دلیلش همان جنگ با ایران است.

کلینتون بار دیگر به طعنه گفت ترامپ کاری کرده که دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید «شبیه ورودی اتاق‌خواب لیبراچی» (پیانیست مشهور و پرزرق‌وبرق) به نظر برسد.