کد خبر: 1388123
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تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
سیاست » اخبار کلی

مومنی: با عرضه مستقیم، کالاها تا ۴۰ درصد ارزان‌تر به دست مردم می‌رسند

مومنی وزیر کشور گفت: ۱۷۳۶ بازار تحت نظارت شهرداری‌ها فعال است که با عرضه مستقیم محصولات، کالاها را ۵ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از سایر مراکز عرضه به دست مردم می‌رسانند.

جوان آنلاین: نشست استانداران و شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور با هدف بررسی راهکارهای تقویت معیشت مردم، با حضور رئیس‌جمهور در وزارت کشور برگزار شد.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با اشاره به عزم دولت برای مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، اظهار داشت: دیپلماسی منطقه‌ای و استانی نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای تأمین نیازهای مردم ایفا می‌کند.

وزیر کشور با اشاره به چند سفر خود به کشورهای منطقه در راستای توسعه مناسبات مرزی و مبادلات تجاری، بر اهمیت دیپلماسی منطقه‌ای تاکید کرد.

مومنی گفت: البته برخی استانداران مرزی نیز با استانهای همجوار خود برای بهبود مناسبات فی‌مابین فراتر از تعاملات ملی به صورت جداگانه جلسات و هماهنگی‌هایی داشته‌اند.

وزیر کشور در ادامه به اقدامات گسترده دولت در حوزه امداد و نجات، اسکان آسیب‌دیدگان از جنگ تحمیلی و بازسازی اماکن آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: در این راستا استانداری‌ها تمام توان و ظرفیت خود را برای انجام وظایف محوله به کار گرفته‌اند.

۱۷۳۶ بازار تحت نظارت شهرداری‌ها فعال است

مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود به دستورالعمل ابلاغی به شهرداری‌ها برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون ۱۷۳۶ بازار تحت نظارت شهرداری‌ها فعال است که با عرضه مستقیم محصولات، کالاها را ۵ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از سایر مراکز عرضه به دست مردم می‌رسانند.

وزیر کشور همچنین از راه‌اندازی ۱۳۴ بازار جدید در یک ماه اخیر با همکاری پست بانک خبر داد و تصریح کرد: مبنای فعالیت این بازارها، عرضه مستقیم کالا، کاهش هزینه‌های سربار برای غرفه‌داران و حذف واسطه‌های غیرضروری است تا فشار اقتصادی بر اقشار مختلف کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: دولت در تأمین کالاهای اساسی کوچک‌ترین درنگی نداشته و تمام بخش‌ها با رویکردی همدلانه، مسئولانه و خالصانه برای رفع دغدغه‌های معیشتی مردم پای کار هستند.

وزیر کشور با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: صرفه‌جویی همه استان‌ها در کاهش تنش گازی موثر است و همه باید الگوی مصرف را رعایت کنیم.

مومنی گفت: در کوتاه‌مدت باید مصرف را مدیریت کنیم و کاهش مصرف باید اولویت اول دولت و مردم باشد.

برچسب ها: مومنی ، وزارت کشور ، کالای اساسی
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