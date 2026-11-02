وزیر خارجه چین در دیدار با معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بر ضرورت گفت‌وگو و پرهیز از اقدام نظامی بیشتر تأکید کرد.

جوان آنلاین: وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز دوشنبه در دیدار با علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خواستار تلاش همه طرف‌ها برای حل‌وفصل سیاسی مناقشه فزاینده در خاورمیانه شد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه چین، وانگ یی گفت جنگ طولانی شده و دامنه آن از منطقه فراتر رفته است. وی تأکید کرد گفت‌وگو و مذاکره تنها راه پایان دادن به این درگیری است.

وزیر خارجه چین از همه طرف‌ها خواست با رویکردی منطقی و عمل‌گرایانه، مسئولیت خود در قبال مردم و تاریخ را در نظر بگیرند و به‌جای توسل دوباره به زور، بر راه‌حل سیاسی متمرکز شوند.

وانگ یی همچنین آمادگی پکن را برای پیشبرد ابتکارهای شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای و همکاری با طرف‌های مختلف برای بازگرداندن صلح اعلام کرد.

وی با اشاره به روابط تهران و پکن گفت مناسبات دو کشور با وجود تحولات و ناآرامی‌های بین‌المللی به‌طور مستمر توسعه یافته و تقویت همکاری‌های دوجانبه را در راستای منافع دو کشور و خواسته کشورهای جنوب جهانی دانست.

وزیر خارجه چین همچنین از تلاش‌های ایران برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود حمایت کرد و وعده داد روابط دوجانبه بیش از پیش تقویت شود.

در مقابل، علی باقری تأکید کرد ایران در دفاع از حاکمیت، امنیت ملی و تمامیت ارضی خود هیچ‌گونه مصالحه‌ای نخواهد کرد.

وی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب و اعضای خانواده ایشان را جنایت‌هایی فراموش‌نشدنی توصیف کرد و آنها را جنایت جنگی خواند.

باقری همچنین درباره پیامدهای جنگ‌طلبی و توسعه‌طلبی آمریکا هشدار داد و گفت جنگ علیه یک تمدن نمی‌تواند به موفقیت برسد و اقتصاد جهانی را مختل خواهد کرد.